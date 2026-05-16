The US President praised the joint operation against ISIS in Africa and the cooperation with Nigeria, stating that the forces and Nigerian Armed Forces executed a carefully planned and complex mission under his leadership.

Esta noche, bajo mi dirección, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y sumamente compleja, según escribió el mandatario norteamericano en su publicación.

El anuncio se dio luego de la visita de Trump a China, donde el presidente estadounidense se reunió con su homólogo en medio de una coyuntura enmarcada por la creciente puja hegemónica entre Washington y Pekín, el conflicto de Irán y el segundo al mando del ISIS a nivel mundial, Abu-Bilal al-Minuki, creyó poder esconderse en África, pero asumió el mando de la facción de ISIS en África Occidental, fuera abatido en 2018. Por otro lado, también la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social La cuenta en X de la Casa Blanca también se hizo eco del anuncio de Trump.

Con su eliminación, la operación global del ISIS se ve considerablemente debilitada. Gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en esta operación. ¡Dios bendiga a América!

", finalizó Trump en su posteo. En diciembre del año pasado, el presidente de Estados Unidos había ordenado un ataque letal contra terroristas del Estado Islámico en Nigeria, a quienes acusó de”Complicidad en secuestros de periodistas, mujeres y niñas, y en ataques contra civiles y fuerzas militares. Esta acción, el presidente estadounidense reafirma su vocación por lead las amenazas a la seguridad nacional y refrenda su compromiso con el combate al terrorismo.

Un claro ejemplo de esto último fueron las palabras que brindó Thomas DiNanno, el subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y Control de Armamento, durante una reunión con representantes del gobierno libertario el mes pasado. Sostuvo Di Nanno en un encuentro con varios medios, entre ellos En su visita al país, efectuada el mes pasado, el funcionario que responde al secretario de Estado de Trump, recalcó que la situación más crítica de insurrección de estos grupos terroristas tiene lugar en el Irán gobernado por los ayatolas, por estas horas en una frágil tregua luego de semanas de guerra abierta con Estados Unidos e Israel.

En ese sentido, el subsecretario DiNanno reiteró el “compromiso común de ambos gobiernos” en la lucha contra el terrorismo y por la seguridad. En ese propósito se encuentra el trabajo conjunto en pos del Goal of counterterrorism and the fight against Transnational organized crime, donde cuentan con fondos y recursos muy importantes para desmantelar estos crímenes transnacionales. Parte de los cuales se destinarán a la Argentin





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