Operación Muro: la Ciudad de Buenos Aires refuerza 24 km de accesos con pórticos lectores y presencia policial

La capital argentina lanzó la Operación Muro, un plan de seguridad que cubre 24 kilómetros entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, instalando 814 lectores de patentes y reforzando la vigilancia policial. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió la medida como esencial para proteger a los porteños, mientras que la provincia se mantiene sin pronunciamiento.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un ambicioso plan de seguridad que ha sido bautizado como Operación Muro , una medida destinada a blindar los accesos entre la capital y la Provincia de Buenos Aires a lo largo de la Avenida General Paz y la ribera del Riachuelo.

El operativo abarcará 24 kilómetros de accesos y puentes, e incluye la instalación de 27 pasos peatonales, 48 cruces vehiculares y 16 puntos estratégicos de control. Además, se colocarán 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en los 74 accesos principales, lo que permitirá monitorear en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día.

La idea central es crear una barrera física y tecnológica que reduzca la circulación de personas y vehículos vinculados a la delincuencia y refuerce la presencia policial en los bordes de la ciudad. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, oficializó la medida a través de redes sociales, declarando que "no vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños" y resaltando la necesidad de "ley y orden" para garantizar la seguridad de los vecinos.

La Operación Muro contó con la participación de la Policía de la Ciudad, la división canina K9, personal de Tránsito y de Emergencias y del comando de Seguridad Comunal. Según los funcionarios, la iniciativa complementa las acciones de saturación policial que se realizan a diario y se apoya en la infraestructura tecnológica del Anillo Digital, que ya había sido implementada en la avenida 27 de Febrero y en la zona de General Paz.

Desde el punto de vista logístico, los operadores pueden supervisar en tiempo real el flujo de vehículos y anticipar posibles intentos de infiltración delictiva, lo que se traduce en una respuesta más rápida y coordinada por parte de las fuerzas de seguridad. El anuncio generó una fuerte polémica en la esfera política.

El intendente destacó que la medida no es una medida de confrontación contra los bonaerenses, sino una defensa de los porteños, y acusó al gobernador de la provincia de Buenos Aires de no priorizar la seguridad. Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la Provincia, no emitió comentarios oficiales sobre la iniciativa, lo que alimentó las especulaciones de que la disputa entre los dos entes podría escalar.

Los críticos de la Operación Muro la describen como una respuesta autoritaria que podría afectar la libre circulación y la integración entre la capital y la provincia, mientras que sus defensores argumentan que es una medida necesaria para frenar la creciente ola de delitos en la zona metropolitana. En cualquier caso, la medida quedará bajo la observación de organizaciones de derechos humanos y de la ciudadanía, que demandarán transparencia sobre los criterios de control y los posibles impactos sociales y económicos que conlleve la construcción de este "muro" de seguridad.

En los días siguientes al lanzamiento, se prevé la evaluación de los resultados mediante indicadores de delincuencia, tiempo de respuesta policial y la percepción de seguridad entre los usuarios de los accesos controlados. La Operación Muro también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad financiera, ya que el mantenimiento de los pórticos lectores, la coordinación interinstitucional y la dotación de personal especializado requerirán recursos significativos.

Mientras tanto, la ciudad sigue consolidando su política de seguridad basada en la tecnología y la presencia permanente en los puntos críticos, en un intento por recuperar la confianza de la población y demostrar que la capital tiene la capacidad de proteger a sus habitantes sin depender de la provincia vecina





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Operación Muro Seguridad Urbana Jorge Macri Avenida General Paz Lectores De Patentes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Desmantelan red internacional de tráfico de cocaína en encomiendas con epicentro en Buenos AiresUna investigación conjunta entre Argentina y Francia permitió secuestrar más de 35 kilos de cocaína y detener a dos ciudadanos franceses sospechosos de liderar una organización que enviaba droga oculta en encomiendas desde Buenos Aires hacia Europa. El operativo incluyó entrega vigilada y allanamientos en departamentos alquilados en Palermo.

Read more »

Consulta vecinal en Buenos Aires debate el cambio de nombre de Villa RiachueloEl gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una consulta digital para modificar la denominación oficial de Villa Riachuelo, generando un debate entre identidad vecinal e intereses inmobiliarios.

Read more »

Trenes Argentinos actualizó los pasajes: cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires en trenes de larga distanciaLos principales ramales decidieron aumentar sus precios, aunque se mantendrán algunos descuentos.

Read more »

Se viene un diluvio histórico a Buenos Aires con tormentas eléctricas por 72 horas, muro de nubes negras y ráfagas de viento de 60 km/hEl Servicio Meteorológico Nacional confirma el ingreso de un sistema de lluvias persistentes que comenzará desde este jueves.

Read more »