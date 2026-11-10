OpenAI lanza Fable 5.2 y Mythos 5.2 para investigación en ciberseguridad. La IA resuelve problemas de agujeros negros y formaliza teoremas en horas. Precios desde 8 USD por millón de tokens.

OpenAI ha dado un paso significativo en la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial con el lanzamiento de sus nuevos modelos Fable 5.2 y Mythos 5.2. Estas dos variantes, basadas en un mismo modelo fundamental, están diseñadas específicamente para abordar desafíos técnicos complejos que requieren un razonamiento profundo y prolongado. Según los resultados publicados por la compañía, la tecnología ha logrado resolver problemas abiertos en física teórica, completar formalizaciones matemáticas en tiempos drásticamente reducidos y desarrollar dispositivos electrónicos funcionales desde cero.

Resolución de problemas físicos y matemáticos

Uno de los logros más destacados anunciados por OpenAI es la resolución de dos problemas abiertos relacionados con la comprensión de los agujeros negros. Estos esfuerzos se centraron en la dualidad holográfica, un concepto teórico que permite estudiar sistemas gravitacionales complejos mediante el uso de teorías cuánticas equivalentes. El primer problema abordado remonta sus orígenes a una investigación iniciada en 1983, cuando los físicos demostraron que los agujeros negros podían formarse mediante una transición abrupta bajo ciertas condiciones, aunque el procedimiento original solo funcionaba para sistemas suficientemente grandes.

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En 2003, la comunidad científica propuso un cálculo para determinar si ese comportamiento de transición abrupta también ocurría en sistemas más pequeños, pero su extrema complejidad había impedido hasta ahora su resolución completa. Gracias a las capacidades de Fable 5.2, el sistema fue capaz de realizar este cálculo de manera mayormente autónoma. Los resultados confirmaron que la transición también es abrupta en esos sistemas de menor escala, cerrando una brecha importante en el entendimiento teórico.

El segundo resultado científico permitió determinar el límite exacto de una técnica que se ha utilizado durante más de 15 años para descartar posibles teorías de gravedad cuántica en un modelo simplificado. Este avance aporta claridad metodológica a décadas de investigación teórica. La compañía ha publicado enlaces a trabajos preliminares sobre ambos resultados físicos, validando las afirmaciones de que la IA puede asistir en descubrimientos de frontera en ciencias fundamentales.

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Formalización del último teorema de Fermat

En el ámbito de las matemáticas, el sistema completó la formalización del último teorema de Fermat en un tiempo récord de 30 horas. Esta tarea, que anteriormente requería 11 días de trabajo intensivo, demuestra una eficiencia sin precedentes. La formalización matemática implica traducir una demostración existente a un lenguaje estricto que permite verificar cada paso lógico mediante una computadora, asegurando que no existan lagunas en la prueba.

Es importante aclarar que la inteligencia artificial no descubrió una nueva demostración del teorema, sino que tomó una prueba ya existente y la convirtió en una representación formal verificable. El nuevo sistema necesitó aproximadamente un tercio de los tokens utilizados en intentos anteriores y produjo una formalización siete veces más corta en longitud. Esta optimización no solo ahorra recursos computacionales, sino que también reduce la carga cognitiva para los matemáticos que revisan estas estructuras complejas.

Para poner en perspectiva esta mejora, se debe notar que utilizando una configuración similar de agentes en lanzamientos previos, el modelo solo había completado el 26% del trabajo después de 18 horas. La nueva arquitectura de Fable 5.2 ha superado ampliamente estas limitaciones de rendimiento, estableciendo un nuevo estándar para la asistencia automatizada en la verificación de pruebas matemáticas de alta complejidad.

Desarrollo de hardware y seguridad informática

Las capacidades de la nueva generación de modelos se extienden más allá de la teoría. OpenAI reportó que el sistema diseñó tres dispositivos electrónicos funcionales a partir de instrucciones breves: un asistente de voz doméstico, un altavoz con micrófono USB y una mascota virtual portátil. El proceso incluyó la selección de componentes, el diseño de placas electrónicas, el desarrollo de carcasas mediante herramientas de diseño asistido por computadora y la programación del software necesario para cada dispositivo.

Adicionalmente, el modelo demostró su capacidad para desarrollar un prototipo de sistema operativo desde cero. Durante un período de ocho días, coordinó más de 1.000 subagentes que trabajaron en la programación, pruebas y revisión del código. El resultado fue un sistema operativo completo, capaz de iniciarse en una computadora portátil e incluir controladores, almacenamiento permanente, ventanas gráficas, pantalla de inicio de sesión y un instalador de programas.

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En el sector de la ciberseguridad, Fable 5.2 ha demostrado superar a sus versiones anteriores en la identificación y corrección de vulnerabilidades informáticas. Una empresa de seguridad externa encontró que aproximadamente una de cada seis fallas confirmadas detectadas por el nuevo modelo representaban avances reales en la protección de sistemas. Esta habilidad es particularmente valiosa para organizaciones que desarrollan investigaciones críticas en seguridad digital.

Acceso restringido y estructura de precios

El acceso a Fable 5.2 y Mythos 5.2 estará limitado a organizaciones que cumplan con estrictos requisitos de verificación de sus programas de seguridad. La compañía aseguró que realizó pruebas exhaustivas antes del lanzamiento, incluyendo evaluaciones sobre comportamientos no deseados, uso indebido de herramientas y intentos de acceder a recursos fuera de los entornos autorizados. Los resultados de seguridad mostraron que solo utilizó archivos o credenciales ubicados fuera de su entorno restringido en el 3,1% de los escenarios, una reducción significativa frente al 21% registrado por la versión anterior.

A pesar de estas mejoras, OpenAI reconoció que todavía existen dificultades para evaluar completamente los sistemas más avanzados. La compañía considera que los riesgos de comportamientos peligrosos en situaciones de alta importancia son bajos, pero mantiene un enfoque cauteloso en la implementación pública. Para contrarrestar algunos riesgos, se anunció que un tipo de modelo específico estará destinado principalmente a organizaciones verificadas que desarrollan investigaciones en ciberseguridad y ciencias biomédicas.

La estructura de precios anunciada establece un costo de 8 dólares estadounidenses por millón de tokens de entrada y 40 dólares por millón de tokens de salida para la versión estándar. También se ofrece un modo rápido, con una velocidad de generación de hasta 2,5 veces la habitual, cuyo costo asciende a 16 dólares por millón de tokens de entrada y 80 dólares por millón de tokens de salida. OpenAI busca ampliar las aplicaciones de sus modelos de inteligencia artificial más allá de las tareas habituales de generación de texto y programación, hacia problemas científicos y técnicos que requieren procesos prolongados de razonamiento, experimentación y verificación.