Opciones de inversión para aprovechar el aguinaldo

Los inversores deben considerar su perfil de riesgo y el contexto económico actual para maximizar el ingreso extra del aguinaldo.

Para aprovechar al máximo el aguinaldo, los inversores deben considerar su perfil de riesgo y el contexto económico actual. Mientras algunos optan por hacer compras o pagar deudas, el mercado financiero ofrece diversas alternativas para maximizar el ingreso extra.

Juan Ignacio Bialet, gerente de Finanzas Personales del Grupo SBS, señaló que las oportunidades de inversión en curvas de pesos no son tan evidentes como antes, lo que obliga a repensar los Fondos Comunes de Inversión (FCI), los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) y las herramientas financieras en dólares. Algunas opciones incluyen el bono de Pan American Energy que vence en 2032 y el de Pampa Energía con fecha límite en 2031.

Para quienes buscan optimizar rendimientos de corto plazo y mantener la disponibilidad inmediata del dinero, se sugiere considerar el Bonar 2027 (AO27) por su previsibilidad y flujo de renta mensual. En cuanto a acciones, se recomienda diversificar con papeles de empresas que tengan mayor potencial de apreciación si el contexto macro sigue mejorando





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