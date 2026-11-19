La Tercera Comisión de la ONU aprobó una resolución para proteger a activistas de la vigilancia digital y tecnologías emergentes. Argentina votó en contra junto a otros cuatro países.

El pasado martes 17 de noviembre, la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución crucial para la defensa de los derechos humanos en la era digital. El texto busca fortalecer la protección de las personas defensoras frente a nuevas formas de persecución y violencia tecnológica.

El resultado de la votación fue contundente: un total de 167 Estados emitieron votos a favor, cuatro votaron en contra y ocho se abstuvieron. Argentina integró el reducido grupo de naciones que rechazaron la iniciativa, sumándose a la postura de Estados Unidos, Israel y Bielorrusia.

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Actualización frente a amenazas digitales

La resolución, impulsada por Noruega, actualiza los compromisos internacionales de protección ante un escenario donde el hostigamiento ha traspasado el entorno físico hacia el digital. Entre las principales preocupaciones del texto aparecen la vigilancia ilegal, el uso de programas espía y la violencia facilitada por tecnologías.

El documento también aborda el acoso en línea, la utilización de inteligencia artificial y la persecución transnacional de activistas. Se reconoce que las herramientas de control y vigilancia se han sofisticado, requiriendo respuestas normativas específicas por parte de los Estados.

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Riesgos específicos y responsabilidad corporativa

El texto destaca los riesgos particulares que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y quienes defienden el medio ambiente. Estas categorías son vulnerables a patrones de discriminación agravados por el uso de nuevas tecnologías.

Además, la iniciativa incorpora referencias explícitas a la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la prevención de vulneraciones. Se exige la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas frente a los abusos, obligando al sector privado a cooperar en la protección de los defensores.

Ruptura con la tradición del consenso

La aprobación representa una ruptura con la tradición de amplio respaldo internacional que caracterizaba a estas medidas. Desde 1998, fecha de la Declaración sobre el Derecho y la Responsabilidad de los Individuos, las resoluciones sobre defensores se adoptaban prácticamente por consenso.

El marco de referencia sigue siendo esa Declaración aprobada por la Asamblea General en 1998. La iniciativa no crea nuevas obligaciones internacionales, sino que reafirma y precisa cómo deben garantizarse los compromisos ya asumidos en un contexto de vigilancia avanzada.

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Presión de la sociedad civil y posición argentina

La votación fue precedida por una campaña internacional de más de 60 organizaciones de derechos humanos que solicitaron el respaldo estatal. Entre las firmas estuvo la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), única organización argentina que suscribió la iniciativa.

Con 167 votos favorables, la resolución logró un respaldo amplio y transversal. La posición argentina quedó aislada en una votación donde apenas cuatro países rechazaron la iniciativa, marcando un punto de inflexión en la diplomacia internacional sobre protección digital.