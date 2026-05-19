OMS declaro emergencia internacional de salud pública después de detectar brote del ébola en el este de Congo

La OMS declaró una emergencia internacional de salud pública después de detectar un brote del ébola en el este de Congo. La pandemia del covid-19 jugó un papel importante en los cambios en el Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de mejorar las medidas y la coordinación internacional. La OMS coopera con instituciones como la Universidad de Oxford y actúa en la meningitis como una iniciativa global.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia internacional de salud pública tras detectar un brote del ébola en el este de Congo.

Se han reportado más de 500 casos sospechosos y 131 muertes. La OMS redistribuyó suministros y equipos de apoyo a las autoridades nacionales y continúa estudiando y evaluando posibles vacunas para contener la propagación del virus. Se han informado al menos 91 muertes y una investigación ongoing por determinar los casos reales. Según la OMS, será posible en los próximos meses contar con vacunas que ayuden a contener la variante del ébola que genera el actual brote en África.

Además, en Estados Unidos se han reforzado los controles en lo que se refiere a la exportación de artículos médicos, la implementación de XPAS y la evaluación de la capacidad de respuesta para contener el brote del ébola. La organización continúa monitoreando la situación y elaborando un plan de respuesta eficaz y seguro





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