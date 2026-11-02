Olimpiada de Asadores 2026 en Buenos Aires: Todo sobre fechas, entradas y programación

La Olimpiada de Asadores 2026 se realizará el 7 de noviembre en Núñez. Conoce los precios de las entradas, la programación folclórica y las actividades gastronómicas del evento.

La tradición gastronómica argentina que une a las familias alrededor del fuego se convertirá en el centro de atención el sábado 7 de noviembre de 2026. La Olimpiada de Asadores, organizada por la productora A Pura Leña, retomará su edición anual en el barrio porteño de Núñez. Este evento consolidado busca reunir a los mejores parrilleros del país para competir con técnicas ancestrales y celebraciones culturales.

Competencia de Costillares y Parrilla al Suelo

El eje central de la jornada será la competencia nacional de cocina al fuego. Los participantes deberán demostrar su maestría utilizando preparaciones específicas que incluyen costillares a la estaca. Además, se evaluarán diversas técnicas de cocción donde las brasas se disponen directamente sobre el suelo, un método que evidencia la transmisión generacional de saberes.

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Esta modalidad de competencia busca integrar diferentes maneras de entender el asado, reconociendo las particularidades regionales que varían según el tipo de carne y los métodos utilizados en cada provincia. La evaluación no solo premia el sabor, sino también el manejo del fuego y el respeto por las prácticas tradicionales de la cocina criolla argentina.

Programación Folclórica y Juegos Tradicionales

Además de la gastronoína, el festival ofrece un escenario dedicado a la música y las danzas tradicionales. La programación incluye presentaciones de bandas, solistas y ballets folclóricos, culminando con un baile popular que invita a la participación del público. Esta sección refuerza el carácter cultural del evento más allá de la competencia culinaria.

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El calendario de actividades también incorpora juegos y torneos que forman parte del imaginario popular. Se realizará un torneo de truco, el tradicional juego de cartas, así como un concurso de sapucay vinculado a las expresiones de la cultura popular. La carrera de encendido de fuego será otra prueba destacada, centrada en una habilidad fundamental para cualquier parrillero experto.

Ubicación y Horarios en el Círculo de Oficiales

La Olimpiada de Asadores 2026 se llevará a cabo en el Círculo de Oficiales de la Policía Federal, ubicado en la avenida del Libertador 7800 de la Ciudad de Buenos Aires. El espacio, situado en el barrio de Núñez, ofrecerá un ambiente al aire libre apto para todo público. La jornada comenzará a las 17:00 horas y se extenderá hasta las 02:00 horas de la madrugada del domingo.

El predio contará con un paseo gastronómico que incluye puestos de embutidos tradicionales y food trucks. Asimismo, se habilitará una feria dedicada a productos vinculados con la cultura criolla, donde artesanos, fabricantes de cuchillería y vendedores de artículos relacionados con el mate podrán exhibir y comercializar sus productos.

Precios y Venta de Entradas por FlashPass

La comercialización de accesos se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial FlashPass. Los precios para la segunda preventa y la venta general establecen la entrada en $15.000 para la categoría de segunda preventa y $20.000 para la entrada general. Estas tarifas reflejan el incremento respecto a las categorías de primera preventa, que se agotaron rápidamente.

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Para quienes deseen combinar el acceso con alimentación, están disponibles opciones de combo. El combo de choripán tiene un valor de $21.000 en segunda preventa, mientras que el combo de sándwich de carne asciende a $26.000. En la primera preventa, estos valores eran de $20.000 y $25.000 respectivamente, e incluían además una bebida.

La entrada general permite ingresar al predio, presenciar la competencia de asadores y disfrutar de los espectáculos, pero no incluye consumición gastronómica. Los compradores deben ingresar a la página oficial de la Olimpiada de Asadores en FlashPass, seleccionar la categoría deseada y completar los pasos indicados para finalizar la adquisición de sus entradas antes de que se agoten las disponibilidades restantes.