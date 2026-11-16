El diario deportivo Olé presenta su muestra 30 años de pasión con tapas icónicas en la Biblioteca del Congreso de la Nación hasta el 11 de diciembre.

El diario deportivo Olé ha inaugurado una exposición especial titulada La tapa de Olé: 30 años de pasión en el hall de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Este evento cultural, que se encuentra en la calle Alsina 1835, conmemora tres décadas de historia del medio gráfico mediante la presentación de tapas icónicas que han definido la memoria del deporte argentino.

Trayectoria de 30 años de Olé

La celebración marca el trigésimo aniversario de la fundación del periódico, cuyo primer número salió a la venta el 23 de mayo de 1996. Desde entonces, la publicación ha construido una narrativa visual única que acompaña cada emoción, lágrima y victoria del deporte local e internacional. La muestra selecciona treinta tapas emblemáticas que resumen tres décadas de historia, actuando como un archivo vivo de los grandes hitos deportivos nacionales y mundiales.

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Reconocimiento institucional y curaduría

Mariana Caccia, Directora de Gestión Cultural de la Biblioteca del Congreso, abrió la muestra destacando que es un espacio disruptivo donde se preserva la memoria sociocultural del país. La Biblioteca, con más de 165 años de historia, dedica sus esfuerzos a conservar documentos y testimonios, siendo un orgullo para la institución ser el lugar elegido para este tipo de exhibición. Nahuel Piccoli Fortuny, Director Coordinador General, y Ariel Salto, Subdirector de Gestión Cultural, acompañaron el evento en nombre de la institución.

Mariano Dayan, Director de Olé, resaltó el honor de presentar el trabajo en un espacio cultural que proyecta su patrimonio hacia el presente para resignificar emociones. Diego Macías, Subdirector de Olé, añadió que detrás de cada tapa existe una búsqueda periodística rigurosa y una apuesta por la creatividad. La selección y organización visual de la exposición estuvieron bajo la curaduría de Mariano Murphy.

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Impacto cultural y legado visual

La exposición no solo revisita el pasado, sino que refuerza la identidad de Olé como un medio que juega en todas las canchas, abarcando papel, web, redes sociales, congresos y streaming. Más de 10 mil tapas forman parte del archivo histórico del diario, pero esta muestra concentra las más significativas para ofrecer una visión condensada de la pasión deportiva. Las imágenes seleccionadas evocan recuerdos colectivos y sirven como un puente entre la tradición impresa y la era digital.

Detalles de acceso y programación

El público general puede disfrutar de esta muestra de arte desde la inauguración oficial hasta el 11 de diciembre. La entrada es completamente libre y gratuita, lo que permite el acceso a un amplio número de visitantes interesados en la historia del periodismo deportivo. La ubicación en el hall de la Biblioteca del Congreso garantiza un entorno apropiado para la contemplación de estas piezas gráficas.

Esta iniciativa refuerza la alianza entre la prensa gráfica y las instituciones culturales nacionales, demostrando que el deporte y su registro histórico tienen un lugar privilegiado en la memoria del país. Los visitantes pueden recorrer la historia del deporte argentino y mundial a través de un lenguaje visual que ha marcado agenda durante tres décadas.