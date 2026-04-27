Ola polar y tormentas: Buenos Aires enfrenta una semana de frío extremo y vientos intensos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre una ola polar que traerá frío extremo, tormentas y ráfagas de viento a Buenos Aires y el AMBA durante toda la semana. Se esperan heladas en zonas rurales y un descenso drástico de la temperatura, con sensaciones térmicas cercanas a 0°C. El SMN recomienda precauciones y seguir las actualizaciones del pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un alerta por la llegada de una intensa ola polar que afectará a Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) durante toda la semana, acompañada de tormentas ocasionales, lluvias moderadas y ráfagas de viento.

Aunque gran parte del país disfrutará de buen clima, el descenso térmico será notable debido al ingreso masivo de aire frío proveniente de la Antártida, impulsado por un sistema de alta presión. Este fenómeno desplazará la masa de aire templado actual, provocando un desplome en la sensación térmica que comenzará en el sur y se extenderá a todo el territorio nacional.

Aunque desde el fin de semana se percibió un descenso en la temperatura, esto se debió principalmente a las fuertes ráfagas de viento en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, según el pronóstico extendido del SMN, el impacto de la corriente más fresca se notará con mayor fuerza a partir del lunes 4 de mayo, primero en la Patagonia con temperaturas bajo cero.

Posteriormente, el frente helado avanzará hacia la región central (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y el Litoral, donde se esperan ráfagas de hasta 80 km/h, generando una sensación térmica cercana a los 0°C en las primeras horas del día. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el cambio más drástico se sentirá el martes 5 de mayo, con mínimas reales de 7°C. Este descenso marcará el inicio del período más frío del año y traerá consigo la posibilidad de las primeras heladas en zonas rurales de la provincia.

Para afrontar este evento, el SMN recomienda seguir sus actualizaciones, ya que el viento será el factor clave en la sensación térmica. Se aconseja el uso de ropa abrigada por capas y prestar atención a los sistemas de calefacción ante el brusco descenso de temperatura.

El inicio de la semana, especialmente el lunes 27 de abril, estará marcado por la entrada de una masa de aire polar, la más intensa de 2026, con mínimas entre 5°C y 8°C, pero una sensación térmica de 4°C debido al viento constante del sudoeste. La región está bajo alerta amarilla por ráfagas de hasta 65 km/h en el área metropolitana y más de 90 km/h en zonas costeras bonaerenses, producto de un sistema de baja presión que empuja el aire frío hacia el centro del país.

Estas condiciones de viento fuerte comenzarán a disminuir hacia la noche. Para el martes 28 y miércoles 29, se espera un respiro del viento intenso, que rotará hacia el noroeste. El martes será soleado o algo nublado con una máxima de 19°C, mientras que el miércoles la temperatura ascenderá a 22°C o 23°C, aunque con mayor nubosidad y ráfagas moderadas de hasta 50 km/h.

El jueves 30 de abril se mantendrá estable con cielo despejado y una máxima de 22°C. Sin embargo, el viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, se prevé inestabilidad con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas o chaparrones hacia el final del día. Este fenómeno dará paso a un nuevo descenso de temperatura durante el fin de semana, con máximas entre 16°C y 18°C y mínimas cercanas a 9°C. Buenos Aires atraviesa una semana de transición invernal anticipada, donde el viento será el factor determinante.

Las ráfagas del sur traen frío polar y cielos despejados, mientras que la rotación al norte aporta humedad y un alivio térmico temporal, cerrando el ciclo con posibles heladas en zonas suburbanas hacia el próximo lunes. El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la temperatura bajó notablemente tras las lluvias del lunes y martes, con fuertes vientos que afectaron la sensación térmica





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