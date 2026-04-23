Ola de Frío Polar y Alerta Roja por Tormentas Afectan a Varias Provincias Argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por una ola de frío polar que traerá temperaturas bajo cero al noroeste argentino y una alerta roja por tormentas fuertes en el noreste del país. Se esperan temperaturas mínimas de hasta -13°C y acumulados de lluvia superiores a los 20mm.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) ha emitido una alerta de nivel significativo debido a la inminente llegada de una masa de aire polar que impactará fuertemente en varias provincias del noroeste argentino.

Esta ola de frío polar, caracterizada por temperaturas extremadamente bajas que descenderán por debajo de cero grados Celsius, se verá acompañada de precipitaciones dispersas en forma de lluvias aisladas. Las provincias más afectadas por este descenso térmico son Salta, Jujuy y Catamarca, donde ya se han registrado las primeras temperaturas negativas durante la mañana del jueves 23 de abril, coincidiendo con algunas lluvias de escasa intensidad.

El SMN prevé que las heladas se convertirán en un fenómeno recurrente durante las primeras horas del día, extendiéndose hasta aproximadamente las 09:00 de la mañana en los próximos días. La amplitud térmica será considerable, con temperaturas mínimas que fluctuarán entre los -2°C y los -13°C, dependiendo de la ubicación geográfica específica y la altitud sobre el nivel del mar.

Esta situación exige a la población tomar precauciones especiales para protegerse del frío intenso, especialmente a los grupos más vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias. Se recomienda abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al aire libre y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción.

Además, es fundamental garantizar el cuidado de los animales domésticos y el ganado, proporcionándoles refugio y alimento adecuados. La alerta emitida por el SMN subraya la importancia de mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades para mitigar los riesgos asociados a esta ola de frío polar.

El impacto de estas bajas temperaturas podría afectar la agricultura, la ganadería y la infraestructura, por lo que se insta a tomar medidas preventivas para minimizar las posibles consecuencias negativas. Paralelamente a la ola de frío polar que afecta al noroeste del país, el SMN ha elevado el nivel de alerta a rojo para las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes, debido a la inminente llegada de tormentas severas.

Se anticipan lluvias intensas en estas regiones, con acumulados que podrían superar los 20 milímetros, acompañadas de tormentas de diversa intensidad, incluyendo la posibilidad de granizo y fuertes ráfagas de viento. El fenómeno meteorológico alcanzará su punto máximo durante el transcurso del jueves 23 de abril y se extenderá de manera continua hasta la noche del domingo 26, lo que implica un período prolongado de condiciones climáticas adversas.

La alerta roja implica un riesgo alto para la seguridad de las personas y la infraestructura, por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar actividades al aire libre que puedan ser peligrosas. Se aconseja a la población mantenerse informada sobre la evolución de las tormentas a través de los canales oficiales de información meteorológica y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Es importante asegurar la correcta limpieza de desagües y canaletas para evitar inundaciones, así como proteger los bienes personales y la vivienda de posibles daños causados por el viento y las lluvias. La combinación de bajas temperaturas y tormentas intensas podría generar situaciones de riesgo adicionales, como la formación de hielo en las carreteras y la caída de árboles, por lo que se insta a la precaución al circular por las vías públicas.

El SMN continuará monitoreando la situación meteorológica y actualizando la información a medida que se disponga de nuevos datos. En cuanto al pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el SMN ha informado que se espera un descenso gradual de las temperaturas en los próximos días, aunque sin alcanzar los valores extremos registrados en el noroeste del país. Se prevén cielos mayormente nublados con probabilidad de lluvias dispersas, especialmente durante la tarde y noche.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18°C y los 22°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 8°C y los 12°C. Se recomienda a los habitantes de la ciudad abrigarse adecuadamente y tomar precauciones al circular por las calles, especialmente durante las horas de mayor intensidad de las lluvias. El SMN también ha emitido un alerta por vientos moderados a fuertes del sector sur, que podrían afectar la navegación marítima y las actividades al aire libre.

Se insta a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad. La situación meteorológica en el país es compleja y requiere de la atención y la colaboración de todos los ciudadanos para mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos climáticos adversos.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará brindando información actualizada y precisa para ayudar a la población a tomar decisiones informadas y protegerse del frío, las lluvias y las tormentas





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