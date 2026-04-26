Ola de Frío en Buenos Aires: Expectativas de Nieve y Recomendaciones

Una masa de aire polar ha llegado a Argentina, provocando un descenso significativo de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se anticipa un frío intenso y se analiza la posibilidad de nevadas, requiriendo precauciones para la salud y el consumo energético.

La llegada de una masa de aire polar está impactando fuertemente en gran parte de Argentina, con especial atención en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

La región se prepara para experimentar el primer frío intenso del otoño y del año, lo que inevitablemente despierta la esperanza y la expectativa de una posible nevada. El domingo estuvo marcado por la inestabilidad climática y una alerta emitida por vientos fuertes. Las temperaturas comenzaron a descender significativamente durante la tarde y la noche, anticipando un inicio de semana considerablemente fresco tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en sus alrededores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el lunes un cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, evolucionando hacia un cielo mayormente nublado por la tarde y retornando a un estado parcialmente nublado durante la noche. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 6 grados Celsius, mientras que las máximas alcanzarán los 17 grados. Se prevé que la semana corta experimente un ligero aumento gradual de las temperaturas a medida que avancen los días.

No obstante, el martes se mantendrá un cielo predominantemente nublado, con temperaturas oscilando entre los 7 y los 18 grados. El miércoles presentará condiciones similares, con un cielo mayormente cubierto, una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados, marcando una leve mejora en el termómetro. La posibilidad de una nevada en AMBA es un tema recurrente cada vez que se presentan condiciones de frío intenso.

Sin embargo, la formación de nieve requiere una combinación específica de factores atmosféricos. No basta con que la temperatura en la superficie sea baja; es crucial que el aire frío se extienda a través de toda la columna atmosférica, manteniendo temperaturas iguales o inferiores a 0°C. Esto significa que las capas superiores de la atmósfera también deben estar extremadamente frías para que los cristales de hielo no se derritan a medida que descienden.

Además de la temperatura, la humedad juega un papel fundamental. La presencia de vapor de agua en la atmósfera es esencial para la formación de nubes, que son la base para la precipitación de nieve. Sin suficiente humedad, las condiciones de frío no son suficientes para generar nevadas.

Finalmente, es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve. Esto implica que las nubes deben estar a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo se formen y permanezcan sólidos hasta llegar al suelo. La combinación de aire frío en toda la atmósfera, humedad adecuada y precipitaciones a baja temperatura es lo que determina si una nevada es posible.

La probabilidad de que estos factores coincidan en AMBA es relativamente baja, pero no inexistente, lo que mantiene viva la esperanza de los residentes. El impacto de esta masa de aire polar no se limita únicamente a las temperaturas. El descenso térmico también puede afectar la salud de las personas, especialmente a los grupos más vulnerables como los niños pequeños, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias.

Se recomienda tomar precauciones para protegerse del frío, como abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al aire libre y mantenerse hidratado. Además, es importante estar atento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y seguir las indicaciones para prevenir enfermedades relacionadas con el frío. El aumento del consumo de energía para calefacción también es una consecuencia directa de las bajas temperaturas, lo que puede generar una mayor demanda en el sistema eléctrico.

Por lo tanto, se insta a la población a utilizar la energía de manera eficiente y responsable. Las autoridades locales están monitoreando de cerca la situación climática y preparadas para responder a cualquier eventualidad que pueda surgir, como cortes de energía o problemas en el transporte público. La coordinación entre los diferentes organismos gubernamentales es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante este período de frío intenso.

La prevención y la preparación son clave para mitigar los efectos negativos de esta masa de aire polar y asegurar que la comunidad pueda afrontar el invierno de manera segura y confortable





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