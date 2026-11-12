Ola de calor en Córdoba: máximas de 35°C y cero probabilidad de lluvia este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre temperaturas de hasta 35°C en Córdoba. Se espera cielo mayormente nublado y vientos del norte sin precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico detallado que anticipa una jornada de intenso calor para la ciudad de Córdoba durante el jueves. Las condiciones meteorológicas mostrarán un ambiente caluroso desde las primeras horas de la jornada, acompañado por un ascenso térmico significativo con el transcurso de la tarde en la capital mediterránea. Este escenario exige una atención especial por parte de la población debido a las altas temperaturas proyectadas.

Pronóstico detallado para el jueves 13 de noviembre

La jornada del viernes 13 de noviembre se anticipa como la más calurosa de la semana bajo un cielo mayormente nublado. Durante las mañanas, la temperatura se ubicará cercana a los 20°C con vientos moderados del sector norte soplando a una velocidad constante de entre 13 km/h y 22 km/h en todo el ejido urbano. El termómetro alcanzará su pico más alto de 34°C hacia el mediodía, mientras que por la noche el termómetro descenderá a los 27°C, momento en que ingresarán ráfagas intensas de viento norte de hasta 50 km/h.

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Probabilidad de precipitaciones y recomendaciones de salud

La probabilidad de precipitaciones durante todo el jueves se mantendrá sumamente baja en la capital, registrando un valor de 0% durante el día y elevándose apenas a un rango de entre 0% y 10% hacia el período nocturno. De este modo, los especialistas del organismo recomiendan a la población extremar los cuidados frente al golpe de calor y mantener una constante hidratación debido a las elevadas marcas térmicas proyectadas para las próximas horas. La ausencia de lluvias intensifica la sensación térmica, requeriendo precaución adicional.

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Tendencia meteorológica para el fin de semana en territorio cordobés

Sin embargo, la tendencia meteorológica cambiará progresivamente hacia el fin de semana, observándose una paulatina moderación de los registros máximos a partir de la jornada del sábado 14 de noviembre en todo el territorio cordobés. Este descenso gradual marcará el inicio de un alivio térmico que se consolidará con fuerza durante el domingo 15 de noviembre. Los datos indican que la máxima del sábado no superará los 30°C, mientras que el domingo se registrará una máxima que no superará los 26°C con una mínima de 19°C.

Resumen de las máximas y mínimas esperadas en los próximos días

El reporte detallado del Servicio Meteorológico Nacional prevé el siguiente comportamiento del tiempo para los próximos días en la ciudad. Se esperan mínimos de 20°C con máximas de 35°C para una jornada sofocante, seguidas por un descenso hacia 30°C y luego 26°C. Finalmente, la temperatura mínima llegará a 18°C con una máxima de 27°C, estableciendo condiciones estables con un leve ascenso de la temperatura en los días subsiguientes tras el período de frío matutino.