El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires este fin de semana y cierre de mes. Conozca los datos clave.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico que confirma la llegada de temperaturas extremas al Área Metropolitana de Buenos Aires durante el cierre de noviembre. Esta advertencia técnica establece que las jornadas consecutivas superarán los 30 grados centígrados, marcando un hito térmico significativo para la región.

Proyección térmica oficial para el fin de semana

La entidad meteorológica detalla que el jueves transcurrirá con condiciones templadas, registrando un mínimo de 15 °C y un máximo de 26 °C, sirviendo como preludio al cambio drástico. A partir del viernes 27, el termómetro comenzará a escalar inmediatamente, anticipando la llegada de una masa de aire cálido que dominará la atmósfera local. Para esa jornada específica, los registros oficiales oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 31 °C de máxima.

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El sábado 28 de noviembre presentará un escenario de alta calorificidad que se intensificará con el paso de las horas. La mañana comenzará con condiciones agradables, manteniendo una mínima de 18 °C bajo un cielo completamente despejado. El viento soplará con ligereza desde el sector noroeste, registrando velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora durante las primeras horas del día.

Rotación del viento y récord de calor

Hacia la tarde del sábado, la dinámica atmosférica cambiará abruptamente al producirse una rotación del viento hacia el norte. Esta nueva dirección incrementará la intensidad de las ráfagas, alcanzando valores entre 13 y 22 kilómetros por hora. Paralelamente, el cielo pasará de estar despejado a presentar una nubosidad variable, un factor clave que impulsará la temperatura hasta los 33 °C, consolidando la sensación de calor intenso.

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La noche del sábado no traerá alivio térmico alguno, manteniendo una marca mínima de 27 °C. El Servicio Meteorológico Nacional confirma la ausencia total de probabilidad de precipitaciones para todo el día, lo que garantizará que la humedad y el calor se acumulen sin interrupciones. Esta jornada establece el techo térmico que se repetirá en los días siguientes.

Continuidad del calor en noviembre

Las proyecciones indican que el clima mantendrá el mismo techo térmico extremo durante los días posteriores, aunque con noches más pesadas y menos refrescantes. La mínima se elevará considerablemente hasta alcanzar los 22 °C, lo que dificulta la disipación del calor acumulado durante la jornada. Este patrón se consolidará con el último día de noviembre, que repetirá exactamente los mismos valores térmicos en el cierre del mes.

Para el 30 de noviembre, las cifras oficiales predicen una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C, cerrando el mes con una consistencia térmica alta. Esta continuidad en las temperaturas elevadas representa un desafío operativo para la gestión de recursos hídricos y de salud pública en la región.

Recomendaciones sanitarias oficiales

Frente a estas jornadas consecutivas por encima de los 30 grados, los especialistas sanitarios han emitido protocolos estrictos de prevención. La medida más crítica es hidratarse con frecuencia, sin esperar a sentir sed, ya que la pérdida de líquidos ocurre de manera insidiosa en ambientes calurosos.

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Adicionalmente, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, periodo de mayor radiación ultravioleta. Las autoridades sugieren optar por comidas livianas para reducir el esfuerzo metabólico del organismo y generar menos calor interno. Estas recomendaciones son vitales para prevenir golpes de calor y deshidratación severa en la población vulnerable del AMBA.