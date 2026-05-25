OHLA registra un beneficio en el primer trimestre y mejora su cartera de construcción

OHLA ha mejorado sus ingresos y ha reducido sus gastos en el primer trimestre, lo que ha llevado a un beneficio. La empresa ha alcanzado un acuerdo con Mohari Hospitality para la segregación del Centro Canalejas Madrid (CCM) y ha completado la operación con la firma de una financiación de proyecto por hasta 63 millones de euros. En Construcción, las ventas y la cartera de pedidos han mejorado, con un incremento en la contratación de obras nuevas y ampliaciones. La cartera de construcción representa una cobertura de 30 meses de ventas, mientras que la cartera de pedidos de construcción alcanza los 8.264,1 millones de euros. Entre las nuevas adjudicaciones obtenidas en el periodo, el 31,9% corresponde a carreteras, el 24,9% a ferrocarriles, el 5,8% a puertos y aeropuertos, el 22,4% a edificación y el restante 15% a energía y minería.

OHLA registra un beneficio en el primer trimestre gracias a una mejora en los ingresos y una reducción en los gastos. La empresa ha alcanzado un acuerdo con Mohari Hospitality para la segregación del Centro Canalejas Madrid (CCM) y ha completado la operación con la firma de una financiación de proyecto por hasta 63 millones de euros.

En Construcción, las ventas y la cartera de pedidos han mejorado, con un incremento en la contratación de obras nuevas y ampliaciones. La actividad industrial ha registrado una caída en las ventas, pero ha mejorado el Ebitda y la cartera de pedidos. La cartera de construcción representa una cobertura de 30 meses de ventas, mientras que la cartera de pedidos de construcción alcanza los 8.264,1 millones de euros.

Entre las nuevas adjudicaciones obtenidas en el periodo, el 31,9% corresponde a carreteras, el 24,9% a ferrocarriles, el 5,8% a puertos y aeropuertos, el 22,4% a edificación y el restante 15% a energía y minería





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