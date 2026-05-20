Oficialismo logra evitar que se activen mecanismos parlamentarios para interpelar a Adorni y aprobar la Ley Hojarascas

El oficialismo logró imponerse en la Cámara de Diputados y evitar que se activara el mecanismo parlamentario para interpelar a Adorni, impidiendo que se iniciara la otra sesión que habían pedido Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón por las convocatorias superpuestas. La posición del oficialismo se vio respaldada por los bloques aliados que ayudaron a conseguir el quórum. Sin embargo, el kirchnerismo insistió con una segunda moción que planteó, directamente, el levantamiento de la sesión. La segunda moción para levantar el debate sobre la Ley Hojarascas y los cambios en el Régimen de Zonas Frías se puso a votación y perdió cona favor. El oficialismo logró así imponer su agenda y darle un respiro más a Adorni.

El oficialismo logró imponerse en la Cámara de Diputados y evitar que se activara el mecanismo parlamentario para interpelar a Adorni , impidiendo que se iniciara la otra sesión que habían pedido Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón por las convocatorias superpuestas.

La oposición buscaba sesionar para aprobar un emplazamiento a las comisiones con el fin de que traten, con fecha y hora definidos, los numerosos pedidos de interpelación contra Adorni y una moción de censura, mecanismo que conduce a la destitución del jefe de Gabinete. La posición del oficialismo se vio respaldada por los bloques aliados que ayudaron a conseguir el quórum.

Sin embargo, el kirchnerismo insistió con una segunda moción que planteó, directamente, el levantamiento de la sesión. La segunda moción para levantar el debate sobre la Ley Hojarascas y los cambios en el Régimen de Zonas Frías se puso a votación y perdió cona favor. El oficialismo logró así imponer su agenda y darle un respiro más a Adorni





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cámara De Diputados Oposición Adorni Ley Hojarascas Reforma Del Régimen De Zonas Frías Emplazamiento Moción De Censura Quórum Horario Reglamento Primer Triunfo Legislativo Ley Hojarascas Precios Del Gas Compensación Zonas Cálidas Tarifas Eléctricas Ganancia Un Respiro Político

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Con un proyecto clave, Milei busca su primer triunfo legislativo tras estallido del caso AdorniLa sesión fue convocada para las 10 de la mañana. El proyecto que deroga numerosas leyes 'obsoletas' figura el tope del temario. De qué se trata

Read more »

Sesión clave en Diputados: el oficialismo busca bloquear el pedido de interpelación a Manuel AdorniLa Libertad Avanza busca aprobar la ley Hojarasca y la reforma de zonas frías, mientras intenta bloquea la ofensiva opositora.

Read more »

Debates en Diputados: Oficialismo vs. Oposición por Manuel AdorniEl oficialismo y la oposición en Diputados convocaron cada uno a una sesión, en el mismo día, en medio de la fuerte tensión por la situación de Manuel Adorni. El segundo debate convocado en la Cámara Baja es por los proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, para que brinde explicaciones en Diputados sobre presuntas irregularidades y la situación patrimonial. Con esa ampliación, los convocantes buscan atraer más apoyos y garantizar el quórum.

Read more »

Sesión tensa en Diputados: se debate Zonas Frías y una nueva embestida contra AdorniMientras el oficialismo intenta avanzar con el recorte de subsidios en la Patagonia, la oposición vuelve a la carga para interpelar al jefe de Gabinete. La Casa Rosada negocia con gobernadores del norte para conseguir votos clave.

Read more »