Oficialismo dictamina proyecto para reformar Régimen de Zonas Frías y reducir subsidios al gas

El oficialismo logró aprobar un proyecto para modificar el Régimen de Zonas Frías y reducir los subsidios al gas, con la ayuda de sus aliados. La iniciativa, denominada 'Medidas Energéticas', propone un cambio de criterio en el subsidio automático del 30% en las zonas amplificadas, favoreciendo a los hogares con ingresos medios y altos.

El oficialismo dictaminó un proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas, con la ayuda de sus aliados.

La iniciativa, titulada 'Medidas Energéticas', propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. El despacho de mayoría obtuvo 46 firmas de diputados de La Libertad Avanza, la UCR, Pro, MID e Innovación Federal. La sanjuanina Nancy Picón, la tucumana Elia Fernández y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri firmaron en disidencia.

Fue durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda. Los libertarios Facundo Correa Llano y Alberto 'Bertie' Benegas Lynch condujeron el debate como titulares de las respectivas comisiones. La propuesta quedó en condiciones para debatirse en el recinto de Diputados





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