Oficialismo da marcha atrás en Senado y suspende votación del acuerdo con 'fondos buitre'

El proyecto quedó así afuera del temario debido a un envío por parte del Ministerio de Economía de una adenda al acuerdo que firmó el gobierno de Javier Milei con esos fondos que no ingresaron en los acuerdos con bonistas que se realizaron en 2005, 2010 y en 2016, por el pago de u$s171 millones. Fuentes del oficialismo señalaron que fue 'un pedido de los aliados, ni siquiera del kirchnerismo', tras una reunión que mantuvieron una hora antes de la sesión.

En un giro sorpresivo, el oficialismo se vio obligado en el Senado a dar marcha atrás y dejar en suspenso la votación del proyecto que avala el acuerdo con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value , los últimos 'holdouts' o ' fondos buitre ', por un cambio de último momento informado por el Gobierno que incomodó a los bloques aliados.

La iniciativa apunta a cerrar definitivamente el capítulo judicial que se abrió con el default de 2001 y figuraba en el temario de la sesión que se realiza este miércoles para tratar, además, el ingreso de pliegos judiciales, la continuidad del juez Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- en la Cámara de Casación Penal, varios convenios internacionales y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas





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