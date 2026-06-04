Oficial: Cronograma completo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Conmebol confirmó los días y horarios de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, donde participan cuatro equipos argentinos: Rosario Central, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia. La fase se jugará entre el 11 y el 20 de agosto, con series definidas a ida y vuelta.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) dio a conocer oficialmente el calendario de los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que estarán presentes cuatro clubes argentinos: Rosario Central, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia.

La fase de eliminación directa comenzará en la semana del 11 al 13 de agosto y se definirá con los partidos de vuelta entre el 18 y el 20 del mismo mes. Cada serie consta de dos encuentros, uno en condición de local y otro como visitante, determinados según el desempeño de los equipos en la fase de grupos, donde Independiente Rivadavia fue el único argentino que terminó en la primera posición.

Los horarios y sedes fueron establecidos considerando la logística de los desplazamientos internacionales y las disposiciones de los estadios sede. Independiente Rivadavia, conocido como La Lepra mendocina, abrirá su serie visitando a Fluminense en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro. El primer partido se jugará el martes 11 de agosto a las 19:00 horas.

La revancha se disputará una semana después, el martes 18 de agosto también a las 19:00, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde el equipo argentino hará de local. Por su parte, Estudiantes (El Pincha) será local en el primer encuentro de su llave contra Universidad Católica de Chile. El partido de ida se llevará a cabo el martes 11 de agosto a las 21:30 horas en el estadio UNO de La Plata.

La vuelta está programada para el martes 18 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en Santiago de Chile. Platense, que vuelve a la instancia de octavos, enfrentará a Coquimbo Unido de Chile. El Calamar jugará como local en el primer duelo el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Ciudad de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

El partido de vuelta está fijado para el miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas; el estadio para ese encuentro aún no fue confirmado, ya que dependerá de la sede que designe Coquimbo Unido o de los requerimientos de seguridad y logística. Finalmente, Rosario Central se medirá con Corinthians de Brasil. El Canalla comenzará como local en el Gigante de Arroyito de Rosario el jueves 13 de agosto a las 21:30 horas.

La revancha se jugará una semana después, el jueves 20 de agosto a las 21:30 horas, en el Arena Corinthians de São Paulo. Este sorteo define el camino de los clubes argentinos hacia los cuartos de final, donde esperan enfrentar a los ganadores de otras llaves que incluyen a clubes como Palmeiras, River Plate y Atlético Mineiro, entre otros





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Libertadores Octavos De Final Conmebol Fútbol Equipos Argentinos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tim Payne: el futbolista neozelandés que se volvió viral antes del Mundial 2026El defensor de Nueva Zelanda, con menos de cinco mil seguidores, se convirtió en un fenómeno global gracias a una campaña iniciada por un influencer argentino que buscaba al jugador menos conocido entre los convocados. En 72 horas superó los 200.000 seguidores y generó un movimiento masivo en redes. Payne, que jugará su primer Mundial con Nueva Zelanda tras 15 años de ausencia, agradeció el apoyo en un video publicado en Instagram.

Read more »

Primer entrenamiento oficial de Argentina rumbo al Mundial 2026: Scaloni y la situación de MessiLa Selección Argentina comenzó su preparación para el Mundial 2026 en Kansas City. El entrenador Lionel Scaloni enfatizó la necesidad de contar con jugadores en óptimas condiciones, recordando el agradecimiento a quienes lograron el título anterior pero destacando el nuevo desafío. Lionel Messi, con una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, participó parcialmente en la práctica y luego trabajó de forma diferenciada. La lista final estará sujeta a cambios hasta 24 horas antes del debut contra Argelia.

Read more »

Copa del Mundo 2026: 19 futbolistas de la liga argentina generarán importantes ingresos para sus clubesLa presencia de jugadores que militan en el campeonato argentino en la próxima Copa del Mundo 2026 asegura una fuente de ingresos significativa para los clubes sudamericanos durante el período de competencia, lo que representa un beneficio económico crucial en el contexto actual.

Read more »

Barracas Central vs. Huracán, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TVEl Guapo y el Globo se enfrentan en Sarandí con el objetivo de avanzar a los octavos de final y cerrar el semestre con una alegría después de campañas irregulares.

Read more »