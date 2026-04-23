Off Campus: El Fenómeno Literario Llega a Prime Video

Prime Video presenta el tráiler de 'Off Campus', la serie basada en la popular saga de Elle Kennedy, que combina romance juvenil y drama deportivo. Estreno global el 13 de mayo de 2026.

La adaptación televisiva de la exitosa saga literaria ' Off Campus ', de Elle Kennedy , se acerca a su estreno con la revelación de su tráiler oficial.

Prime Video ha anunciado que la serie, que promete combinar el fervor del hockey con la intensidad del romance juvenil, estará disponible en más de 240 países y territorios a partir del 13 de mayo de 2026. Este lanzamiento no solo representa la llegada de una nueva producción original a la plataforma de streaming, sino también la expansión de un universo narrativo que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo.

Para celebrar este acontecimiento, Prime Video ha presentado una edición especial de la portada del primer libro, ahora adornada con las imágenes de Ella Bright y Belmont Cameli, los actores que darán vida a los protagonistas en la pantalla. Esta iniciativa subraya el compromiso de la plataforma con la franquicia y anticipa el impacto que la serie tendrá en el panorama del entretenimiento.

La serie 'Off Campus' nos transporta al vibrante campus de la Universidad Briar, donde el equipo de hockey sobre hielo es mucho más que un simple conjunto deportivo. La trama se adentra en las vidas de estos jóvenes atletas, explorando sus ambiciones, sus rivalidades y, sobre todo, sus complejas relaciones amorosas. La historia se centra en el romance entre Hannah, una talentosa y reservada compositora, y Garrett, el carismático capitán y estrella del equipo de hockey.

Su conexión, descrita como un choque de personalidades opuestas, promete una dinámica llena de pasión, humor y autodescubrimiento. A través de sus experiencias, la serie aborda temas universales como la búsqueda de la identidad, la importancia de la lealtad y los desafíos emocionales que acompañan la transición a la vida adulta.

La producción, liderada por Louisa Levy, busca capturar la esencia de las novelas de Elle Kennedy, ofreciendo una adaptación fiel que satisfaga a los fans y atraiga a nuevos espectadores. El reparto, compuesto por jóvenes actores prometedores como Ella Bright, conocida por su papel en 'The Crown', y Belmont Cameli, reconocido por su trabajo en 'Until Dawn', garantiza una interpretación convincente y cautivadora.

El éxito de 'Off Campus' se basa en la sólida trayectoria de Elle Kennedy, una autora superventas con más de 50 novelas publicadas y 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas, lo que demuestra su alcance global y su capacidad para conectar con lectores de diferentes culturas.

La adaptación a la televisión, producida por Temple Hill y con el respaldo de Louisa Levy y Gina Fattore, busca capitalizar este éxito y llevar la historia a una audiencia aún más amplia. La serie no solo promete ser un éxito de taquilla, sino también un fenómeno cultural que genere conversación y debate en torno a temas relevantes para la juventud actual.

Con una producción de alta calidad, un reparto talentoso y una historia cautivadora, 'Off Campus' se perfila como uno de los estrenos más esperados del año para los amantes del romance y el drama juvenil. La combinación de elementos deportivos, emocionales y románticos la convierte en una propuesta atractiva para un público diverso, consolidando a Prime Video como una plataforma líder en la producción de contenido original de calidad





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Off Campus Elle Kennedy Prime Video Serie Romance Hockey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Video: la invasión de hinchas del Lens tras el pase a la final de la CopaLa emoción de los fans fue descomunal: en segundos cubrieron toda la superficie de la cancha. Fue 4 a 1 al Toulouse (gol de Hidalgo).

Read more »

Video: el momento de tensión que vivió Enzo Fernández con los hinchas del ChelseaEl mediocampista argentino se paró delante de los fanáticos que protestaban por la goleada que sufrió el conjunto inglés ante Brighton.

Read more »

Un carnicero reveló por qué no hay que pedir pechuga de pollo en la carnicería: “Error fatal”El video viral explica cómo aprovechar cada corte, ahorrar plata y evitar desperdicios.

Read more »

Video: Colapinto corrió su primera carrerita en su regreso a ArgentinaEn el kartódromo de Zárate, Franco aceleró junto a Gabriel Gandulia, amigo y piloto de TC Pista, y quedó registro audiovisual.

Read more »

David Bisbal se animó a versionar un clásico eterno: “Tenía que traerlo de vuelta”El video fue filmado en el Palacio Real de Aranjuez, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Read more »

Video: la conmoción cerebral que sufrió Victor Wembanyama ante Portland Trail BlazersEl pivot francés tuvo que dejar el partido, que culminó en derrota para los Spurs por 106-103, tras golpearse la cabeza.

Read more »