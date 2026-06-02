Ofensiva legislativa del Gobierno: reforma electoral, Súper RIGI y pago a holdouts antes del receso

El ejecutivo argentino acelera la agenda parlamentaria con proyectos de reforma electoral, incentivos a grandes inversiones y Regularización de deuda, buscando sanciones antes del receso invernal. La oposición condiciona su apoyo a la preservación de las PASO y solicita mayores consensos.

El Gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, ha lanzado una ofensiva legislativa acelerada antes del receso parlamentario de julio, con el objetivo de sancionar varios proyectos clave.

Entre los temas prioritarios figuran la reforma electoral, el pago a los holdouts, el Súper RIGI, la derogación de normas obsoletas y la modificación de la Ley de Alquileres. La Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, y el Senado, liderado por Patricia Bullrich, tienen previstas sesiones en la segunda quincena de junio, en un contexto de alta tensión política.

El ejecutivo busca asegurar mayorías negociando con bloques dialoguistas, aunque enfrenta resistencias, especialmente en lo que respecta a la reforma electoral y la suspensión de las PASO. El Súper RIGI, oficialmente llamado 'Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias', promete beneficios fiscales para inversiones superiores a 1000 millones de dólares en sectores como data centers, litio y energía solar.

Paralelamente, se avanza en la 'Ley Hojarasca', que deroga 60 normas consideradas obsoletas, y en los acuerdos con los últimos holdouts para cerrar el capítulo de la deuda. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios, pero dependen de las concesiones a la oposición, que busca proteger herramientas como las primarias abiertas. La proximity del Mundial y la presión del tiempo electoral marcan el ritmo de las negociaciones





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