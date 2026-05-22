Odontólogo condenado a prisión con condicional por tentativa de lesiones en hogar familiar e inicial de abuso

El Tribunal de Zárate-Campana declaró una pena de ejecución condicional para el odontólogo, Eugenio Diotto, condenándolo por tentativa de lesiones en hogar familiar agravada por violencia de género. Según la determinación judicial, Diotto menoscabó la autonomía personal y profesional de la actriz en cuestión en el interior familiar. Los magistrados acreditaron la reconstrucción del caso con la ayuda de testigos, pericias fotográficas y otras pruebas presentadas por el fiscal del caso, Matías Sebastián Ferreirós.

El Tribunal de Zárate-Campana dictó una pena de ejecución condicional para el odontólogo , Eugenio Diotto, por tentativa de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género .

Según el fallo, la Justicia determinó que el investigado menoscababa la autonomía personal y profesional de la actriz. Los magistrados acreditaron la reconstrucción del caso, apoyada por pruebas como testigos, pericias fotográficas y depoimentos de partes interesadas, y ordenaron que Diotto fije la residencia y se someta al Patronato de Liberados. La medida judicial interrumpe una conflictiva separación que se ha convertido en causa penal mediática de impacto.

Mientras tanto, Diotto prepara su apelación, al tiempo que niega haber tenido ni contacto alguno con la actriz tras la separación y restó importancia a la condena al afirmar que los tratos psiquiátricos y psicológicos ordenados le son extraños





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