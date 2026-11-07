Octavos de final Copa 2026: Cruces confirmados y incógnitas pendientes

Conoce los cruces confirmados para los octavos de final de la Copa 2026, incluyendo los enfrentamientos de Instituto, Vélez y CABJ, además de los detalles de la fase.

La definición de los cruces para la fase de octavos de final de la Copa 2026 avanza con claridad en varios frentes, aunque persisten incógnitas críticas en otras llaves. El Club Atlético Banfield ( CABJ) consolidó su segundo lugar en la Zona A tras vencer en su estadio al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Este resultado le garantiza un enfrentamiento directo contra Independiente Rivadavia, quien ocupó la séptima posición en la Zona B.

Confirmaciones Definitivas de Enfrentamientos

Instituto lidera la tabla general y se medirá obligatoriamente contra Huracán, el octavo clasificado de la Zona A. Por otra parte, Vélez Sarsfield ya tiene asegurada su oposición contra Belgrano, cerrando así dos de los cruces más esperados para la ronda siguiente.

Also read Lautaro López: Estrella del Verdão y Protagonista de la Final de la Libertadores 2026

Estos tres encuentros están completamente validados por los resultados obtenidos en la fecha 16, lo que permite a los elencos organizar sus estrategias con anticipación. La estructura de la competencia ha determinado que estos cruces no admiten variaciones, a diferencia de otras llaves que dependen de resultados externos.

Incertidumbre en Llaves Pendientes de Resultados

Los otros cinco partidos de octavos de final siguen sujetos a los resultados de los últimos duelos de la fase de grupos. River Plate, por ahora, enfrentará a Lanús, pero esta llave está en riesgo de cambiar drásticamente si el equipo Granate logra una victoria en su próximo compromiso.

Advertisement

De concretarse esa derrota de River, Defensa y Justicia ascendería en la tabla de posiciones por encima del equipo de Boca, obligando al Halcón a medir fuerzas con Leonardo Ponzio. En esta dinámica de posiciones, el equipo que no enfrente al CARP deberá jugar contra Barracas Central, quien actualmente ocupa un lugar provisional ante Defensa.

El Factor Newell's y la Llave Central-Gimnasia

La incertidumbre más notable radica en el cruce entre Central y Gimnasia de Mendoza. Esta llave podría sufrir modificaciones importantes si Newell's Old Boys sufre una derrota por dos o más goles en su encuentro. En ese escenario hipotético, Newell's caería al octavo puesto, permitiendo que La Lepra enfrente al Canalla.

El equipo de Rosario que no se enfrente a Central tendría que jugar obligatoriamente contra Argentinos Juniors, el subcampeón de su zona. Adicionalmente, si Newell's vence a Instituto, Gimnasia LaLiga ocuparía el lugar de rival de Independiente, desplazando al Lobo de Avellaneda.

Detalles Logísticos y Reglamentos de la Fase Final

El primer partido confirmado enfrenta a Instituto contra Huracán, correspondiendo el localía a Rosario Central. Este duelo representa el enfrentamiento entre el primer clasificado de la Zona B y el octavo de la Zona A, bajo reglas estrictas definidas por la organización.

Advertisement

El partido número cuatro prevé el choque entre Argentinos Juniors y Newell's Old Boys, aunque queda pendiente la definición del ganador final. La localía estaría reservada para Defensa y Justicia, consolidando un cruce entre el tercer clasificado de la Zona A y el sexto de la Zona B.

Vélez Sarsfield recibirá a Belgrano en el estadio de River Plate, cerrando el ciclo de partidos que determinan el avance hacia cuartos de final. Esta llave enfrenta al cuarto de la Zona B contra el quinto de la Zona A, manteniendo la competitividad en cada etapa.

Los ganadores de la primera ronda, específicamente los triunfadores de la llave Instituto-Huracán y la de Vélez-Belgrano, se enfrentarán en un duelo único. Este partido crucial se disputará en el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, asegurando una sede neutral.

El reglamento vigente para la temporada 2026 establece que, ante un empate al final de los noventa minutos, se procederá a jugar tiempo suplementario compuesto por dos tiempos de quince minutos cada uno. Si la igualdad persiste, la definición se realizará mediante la tanda de penales.