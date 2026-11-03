Ocho lugares con patios en Buenos Aires para comer al aire libre

Descubrí ocho restaurantes en Buenos Aires con terrazas y jardines ideales para la primavera, con platos, precios y detalles para planificar tu salida gastronómica.

La llegada de la primavera a Buenos Aires invita a redescubrir los espacios urbanos que suelen pasar desapercibidos desde la vereda. Con el calor regresando, surge la oportunidad de disfrutar de almuerzos bajo los árboles, meriendas entre plantas y cenas en terrazas que ofrecen una experiencia culinaria distinta. La elección del lugar combina tanto la calidad de la comida como la amabilidad del entorno exterior, especialmente cuando el sol finalmente aparece sobre la ciudad.

Estructura de la oferta gastronómica en patios

La selección de propuestas abarca desde pastas amasadas a mano hasta charcutería artesanal, cocina mediterránea y platos preparados a las brasas. Cada establecimiento ofrece una carta específica que incluye recomendaciones de platos y precios aproximados para facilitar la organización de la salida. Esta diversidad permite a los comensales encontrar opciones que se ajusten a sus preferencias culinarias mientras disfrutan del clima primaveral.

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Abreboca y La Jefa de Cocina en Chacarita

Abreboca combina charcutería artesanal y cocina criolla en un patio de estilo andaluz ubicado en el barrio de Chacarita. El espacio fue restaurado por Eme Carranza Studio y se encuentra a una cuadra del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, con un amplio patio rodeando el edificio. Agustina Leiva, la jefa de cocina, diseña una carta que permite combinar varias raciones o elegir un plato principal. Entre las entradas destacan el carpaccio de remolachas con queso de oveja, las croquetas de pollo y la morcilla con huevo frito y reviro. Para platos individuales se ofrece ojo de bife con manteca de chimichurri y carrilleras braseadas. El postre incluye flan de maíz servido con mascarpone y toffee de dulce de leche.

Casa Palanti y los jardines de Barrio Parque

Casa Palanti propone una cocina de estación en una casona histórica de 1922 ubicada en Barrio Parque. El establecimiento destaca por su extenso patio y por albergar Los Jardines de las Barquín, un espacio que permite sumar una parada gastronómica a una salida por Retiro. La arquitectura del lugar permite sentarse al aire libre junto a una de las construcciones más reconocibles de la esquina. La guía incluye a este establecimiento porteño, distinguido con una estrella Michelin, describiendo una cocina contemporánea que utiliza productos argentinos con referencias italianas.

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Bis Bistró en Recoleta y su entorno

Bis Bistró sirve la cocina de Gonzalo Aramburu en el Pasaje del Correo de Recoleta. El ambiente exterior ofrece mesas en un callejón rodeado de locales, con techos altos, lámparas de globo, sillones corridos, espejos y una cocina acristalada visible. Entre los platos destacados por la Guía Michelin figuran la tortilla de papas con alcaparras y boquerones, el rack de cordero patagónico y la pavlova con frutas de estación. La carta permite variar desde un hummus para compartir hasta un sándwich de pastrami o una preparación con huevos y queso, ofreciendo una opción versátil para diferentes tipos de comidas.

Allenby y la cocina mediterránea en Recoleta

Allenby ocupa un lugar concreto en la escena gastronómica al producir sus propios yogur griego, falafels, encurtidos, panes y salsas. Gastón Caretti y Martín Bologovitz están en la cocina, con Alejo Waisman como chef ejecutivo. El local ofrece una terraza en Recoleta para comer al aire libre, combinando cocina mediterránea y pan casero. Un plato destacado incluye pan de molde casero con kümmel, queso fontina fundido, cebolla caramelizada y encurtidos de la casa. El formato permite elegir entre compartir varias preparaciones o resolver la comida con un plato individual, complementado con cafetería y coctelería. La cadena tiene otros locales como Ugarteche 3208 en Palermo y Callao 1299 en Recoleta, aunque los precios pueden variar.

Asadero en Chacarita y Quotidiano en la ciudad

Asadero propone cocina a las brasas y cuenta con un jardín para comer al aire libre ubicado en una casona de Chacarita. Esta opción se complementa con Quotidiano, que ofrece pastas amasadas a mano y mesas al aire libre en distintos barrios de Buenos Aires. La carta de Quotidiano incluye pescados, conejo, vegetales y cortes vacunos, siguiendo la filosofía de su chef Rastellino, quien afirma que la naturaleza guía la cocina estacional. La selección completa permite planificar salidas organizadas con anticipación, asegurando lugares disponibles para cuando el clima acompañe.