Violenta trifulca en la estación Pueyrredón dejó ocho detenidos, un menor y trenes detenidos. La UFLA investiga el altercado ocurrido el jueves por la tarde.

Una violenta confrontación física registrada el jueves por la tarde en la estación Pueyrredón de la línea D del subte de Buenos Aires dejó como saldo ocho personas detenidas por la Policía Metropolitana. El incidente, que comenzó con un enfrentamiento verbal entre dos vendedores ambulantes, escaló rápidamente a una pelea callejera con golpes y forcejeos en las vías del metro.

Desarrollo del altercado en las vías

El episodio ocurrió puntualmente a las 15:50 horas, mientras varios pasajeros esperaban la llegada de un tren con destino a la cabecera de Congreso de Tucumán. La situación inició en el andén con insultos y empujones, pero rápidamente derivó en una gresca física más grave cuando los involucrados cayeron a las vías antes de que arribara la formación.

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Las imágenes captadas por testigos en el andén muestran el caos generado por los empujones, patadas y trompadas entre los participantes. La trifulca se extendió por varios minutos en el mismo sector de las vías, lo que provocó que las formaciones quedaran inmovilizadas y el servicio se suspendiera momentáneamente en esa zona para garantizar la seguridad.

Identificación de los detenidos

La intervención de la policía fue necesaria para detener la gresca y restablecer el orden. Los ocho detenidos incluyen a un hombre de 36 años, un joven de 19, otro de 17 años y una mujer de 34, todos con domicilio en la zona sur del Gran Buenos Aires. Además, fueron arrêtados un hombre de 46 años, otro de 32, un joven de 22 y una mujer de 43, quienes también tienen domicilio en esa misma área metropolitana.

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Entre los detenidos figura un menor de edad, lo que añade complejidad a la investigación. Las imágenes difundidas en redes sociales y medios muestran la intensidad del enfrentamiento, donde se escuchan gritos desesperados de mujeres nerviosas pidiendo ayuda desde el borde del andén, reflejando la preocupación generalizada de los pasajeros presentes.

Investigación oficial y responsabilidades

El caso quedó bajo la investigación de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA), bajo el mando de la agente Agustina Carelli. La división de subtes de la policía colaboró activamente con su sistema de monitoreo para localizar la zona exacta y coordinar la llegada de los agentes encargados de detener la pelea. Los detenidos fueron imputados por los delitos correspondientes derivados de la violencia registrada.