Obras sociales disponibles para monotributistas en 2026: lista actualizada y cómo afiliarse

La AFIP actualizó el listado de obras sociales habilitadas para monotributistas en 2026. Conoce las entidades disponibles, los requisitos de afiliación y recomendaciones para elegir la mejor opción de cobertura médica.

La Administración Federal de Ingresos Públicos actualizó recientemente el listado de entidades habilitadas para recibir afiliados monotributistas. Este movimiento se da en un contexto de fuerte depuración del sistema, donde muchas obras sociales han sido excluidas por no cumplir con los requisitos de calidad y transparencia.

Para los monotributistas, contar con una obra social es obligatorio, ya que la afiliación a una entidad de salud es parte de los componentes del monotributo. Por ello, es crucial conocer cuáles son las opciones disponibles y cómo realizar el trámite de manera correcta. Entre las obras sociales que aceptan monotributistas se encuentran OSPROTURA, que atiende a profesionales del turf; OSAMOC, vinculada a la Asociación Mutual de los Obreros Católicos; y Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

También destacan OSCAMGLYP para colocadores de azulejos, OSPIFSE para la industria forestal santiagueña, y OSPREN para personal de prensa de Mar del Plata. Otras opciones incluyen OSAPM para agentes de propaganda médica, OSPIV para la industria del vidrio, OSPETAX para peones de taxis de Capital Federal, y OSCRAIA para conductores de remises. La lista completa abarca más de veinte entidades, cada una con coberturas y requisitos específicos.

Para afiliarse a una obra social siendo monotributista, el proceso es sencillo pero requiere atención a los detalles. Primero, es necesario estar inscripto en el monotributo y tener la categoría correspondiente. Luego, se debe elegir la obra social deseada del listado oficial y presentar la solicitud de afiliación, ya sea de forma presencial o a través de la página web de la entidad.

Es importante verificar que la obra social tenga convenio con la Superintendencia de Servicios de Salud y que no esté suspendida. Además, se debe considerar que algunas obras sociales exigen un período de carencia antes de poder utilizar ciertos servicios. Se recomienda comparar las prestaciones y los costos adicionales, ya que aunque el componente de salud del monotributo cubre una parte, algunas obras sociales pueden requerir un plus.

Mantenerse informado sobre las actualizaciones periódicas del listado es clave para evitar inconvenientes y garantizar una cobertura médica adecuada





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