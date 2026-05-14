Obesidad: un nuevo análisis internacional muestra trayectorias divergentes y un desplazamiento progresivo de la carga global del problema

Un nuevo estudio internacional, basado en datos de más de 200 países entre 1980 y 2024, propone un cambio de enfoque en la definición de la obesidad global. La epidemia no avanza de la misma manera en todo el mundo y se divide en tres trayectorias divergentes: desaceleración, estabilización y aumento continuo. El desplazamiento progresivo de la carga global del problema se produce al mismo tiempo que otros cambios estructurales, como la urbanización acelerada y la transformación de los hábitos alimentarios.

Durante décadas, la obesidad fue definida como una epidemia global en expansión. Un patrón ascendente, persistente y, sobre todo, bastante homogéneo. Más allá de diferencias de intensidad, el diagnóstico se instaló con fuerza desde fines del siglo XX y ahora empieza a mostrar fisuras.

Un nuevo análisis internacional, basado en datos de más de 200 países entre 1980 y 2024, propone un cambio de enfoque y publicado en Nature. La obesidad ya no avanza de la misma manera en todo el mundo. En lugar de una tendencia única, el estudio identifica trayectorias divergentes. El fenómeno global persiste, pero lo hace a tres velocidades distintas.

La clave ya no es solo cuántas personas viven con obesidad, sino cómo evoluciona esa cifra en cada región. En algunos países, el crecimiento comenzó a desacelerarse; en otros, se estabilizó en niveles elevados; en buena parte del planeta, en cambio, sigue en ascenso. Ese fragmentación redefine el mapa del problema y complejiza las respuestas a nivel global





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