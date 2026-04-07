ÖBB Lanza el Railjet Sun Deck: Un Tren Panorámico con Cubierta Abierta para una Experiencia de Viaje Inolvidable

La empresa ferroviaria austriaca ÖBB presenta el Railjet Sun Deck, un tren de larga distancia con cubierta abierta que redefine la experiencia de viaje. Priorizando el disfrute del paisaje sobre la velocidad, este tren panorámico ofrece una nueva forma de explorar Austria y sus rutas turísticas, con lanzamiento previsto en 2026.

La empresa ferroviaria estatal de Austria, ÖBB , ha presentado una innovadora propuesta que promete revolucionar la experiencia de viaje en tren: el Railjet Sun Deck . Esta formación ferroviaria, de dos pisos, incorpora una característica sin precedentes en Europa: una cubierta superior completamente abierta. Este diseño único permite a los pasajeros disfrutar del paisaje de una manera totalmente inmersiva, mientras recorren rutas turísticas clave dentro del territorio austriaco.

El lanzamiento del Railjet Sun Deck está programado para el verano de 2026, como parte integral de un ambicioso plan de renovación y modernización del material rodante de ÖBB. La compañía ya ha demostrado su compromiso con la mejora de la experiencia del viajero, implementando nuevas unidades de doble piso en su flota. Estas incorporaciones han supuesto un aumento significativo en la capacidad de transporte, una mejora notable en el confort de los pasajeros, la incorporación de servicios digitalizados de última generación y, un elemento clave, mejoras sustanciales en la accesibilidad para todos los usuarios. La visión detrás del Railjet Sun Deck es clara: priorizar la experiencia del viaje en sí mismo, por encima de la mera velocidad de desplazamiento. El objetivo es ofrecer una alternativa atractiva, enfocada en rutas panorámicas donde el paisaje se convierte en el verdadero protagonista de la experiencia. \El Railjet, el servicio de alta velocidad de Austria, ha sido un pilar fundamental en la red ferroviaria desde 2008. Este servicio, capaz de alcanzar velocidades de hasta 230 km/h, conecta eficientemente ciudades nacionales e internacionales, incluyendo destinos clave como Viena, Innsbruck, Verona y Venecia. Sin embargo, el Railjet Sun Deck adopta una estrategia diferente. Consciente de su propósito, el tren limita su velocidad a 120 km/h, priorizando la experiencia visual y el disfrute del entorno sobre la rapidez del viaje. La cubierta superior abierta, la característica distintiva de este tren, está diseñada para albergar a aproximadamente 240 pasajeros, expuestos directamente al exterior. El resto de los pasajeros, ubicados en la planta inferior, también disfrutarán de una vista privilegiada gracias a los amplios ventanales panorámicos que ofrecen vistas impresionantes del paisaje. El diseño del tren contempla la implementación de sistemas de ventilación natural para garantizar el confort térmico, así como la incorporación de los servicios habituales que caracterizan a la familia Railjet, como las clases de primera y segunda, un coche bistró para el disfrute gastronómico a bordo y conectividad Wi-Fi para mantener a los pasajeros conectados. El coche bistró, con un diseño que recuerda a un bar informal, refuerza la idea central del concepto: el viaje no es solo un medio de transporte, sino una experiencia completa que invita a la permanencia y al disfrute dentro del tren. \El despliegue inicial del Railjet Sun Deck se centrará en la región sur de Austria, aprovechando los corredores turísticos que conectan con Italia. Esta estrategia combina el potencial de un alto volumen de pasajeros con la belleza de los paisajes locales. La propuesta de ÖBB no busca reemplazar los servicios de alta velocidad existentes, ni competir directamente con el transporte aéreo. Su objetivo es claro: ofrecer un segmento de viaje diferenciado, donde el valor principal reside en el trayecto en sí mismo, y no únicamente en el destino final. La empresa aspira a replicar el éxito de otros servicios innovadores, como el Nightjet, identificando y ocupando un nicho de mercado específico dentro del transporte diurno de larga distancia. La incorporación del Railjet Sun Deck es parte de una estrategia más amplia de expansión ferroviaria y mejora de la eficiencia operativa. Las nuevas unidades de doble piso, por ejemplo, permiten aumentar la capacidad de transporte sin necesidad de incrementar la frecuencia de los trenes. La variante descapotable segmenta la oferta, permitiendo que los pasajeros que buscan experiencias turísticas únicas encuentren una alternativa atractiva. Este proyecto representa un desafío tanto técnico como de diseño, ya que la implementación de una cubierta abierta en un tren de larga distancia, de forma regular, es un concepto innovador y pionero en el panorama ferroviario europeo





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