O'Higgins podrá ser local en Rancagua ante Boca por la Copa Sudamericana 2026

El club chileno logró que Conmebol le permita disputar la revancha de los 16avos de final en su estadio, El Teniente, pese a no cumplir con el aforo mínimo requerido. El partido se jugará el 30 de julio y contará con la presencia de 14 mil aficionados.

Finalmente, el cuadro chileno convenció a Conmebol de no trasladar su localía a Santiago por contar con menor aforo al exigido para los 16avos de final de la Copa Sudamericana .

Así, solo 14 mil hinchas le darán el marco a la revancha.16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y O'Higgins . El Xeneize, aún golpeado por la impensada eyección de la Libertadores, ya conocía las fechas de la puja con los chilenos, aunque todavía restaba definir la sede del desquite tras la Cordillera.la revancha se jugará una semana después, el 30 de julio a partir de las 21.30.

No obstante, en torno al escenario del desquite se generó controversia. El estadio El Teniente, donde el equipo trasandino hace de local en Rancagua, no reúne los 20 mil espectadores que exige la Conmebol para esta instancia y, ya desde antes de conocer que el Xeneize sería su rival, se venía barajandoMientras tanto, los dirigentes chilenos se movían para intentar mantenerse en su ciudad, una meta que terminaron de confirmar este viernes: podrán recibir a Boca en su casa. ¿Lo malo? Boca Junior





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