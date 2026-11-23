El mercado tecnológico reacciona con euforia al confirmar el regreso de Jensen Huang a Nvidia, lo que detiene la caída del sector de IA y impulsa a Wall Street.

Los gigantes tecnológicos lideraron un fuerte repunte en Wall Street después de que el presidente de Nvidia, Jensen Huang, confirmara oficialmente su regreso a la empresa. Este evento crucial devolvió la confianza al sector de semiconductores, que había sufrido una racha de siete días consecutivos de pérdidas. El índice tecnológico Nasdaq registró subidas superiores al 7 por ciento en el arranque de la sesión, marcando un cambio drástico en el tono de los inversores.

La decisión unánime de la junta directiva

La recuperación del mercado se basa en una decisión institucional firme tras reunirse con el director ejecutivo y recibir aportes de funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos. El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad para permitir el retorno de Huang, concluyendo que su continuidad no representa ningún riesgo para la seguridad nacional del país. Esta resolución legal y política elimina la incertidumbre que pesaba sobre la compañía desde principios de mes.

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La junta directiva ha destacado su satisfacción con la transparencia de Huang durante el proceso. Harvey Jones, presidente del directorio, respaldó con fuerza la decisión, afirmando que la organización valora la capacidad del líder para navegar momentos críticos con franqueza. El comité de directores independientes, asesorado por expertos legales externos, ha continuado investigando las informaciones sobre una posible operación de inteligencia extranjera para garantizar la integridad de la empresa.

El trasfondo de la crisis y las acusaciones

Esta situación se originó cuando Jensen Huang renunció el 12 de noviembre sin que Nvidia proporcionara explicaciones públicas inmediatas. Su salida se produjo en medio de especulaciones periodísticas sobre supuestas aventuras extramatrimoniales. Los informes indicaban que una mujer con la que mantenía una relación personal había mantenido contactos con un oficial del servicio de inteligencia chino, lo que desató la alarma en los círculos de seguridad.

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Funcionarios de Estados Unidos aclararon oficialmente que no concluyeron que la mujer espionara para China. Pekín rechazó categoricamente las acusaciones, negando cualquier implicación en actividades de inteligencia. Sin embargo, el daño reputacional ya estaba hecho y afectó la estabilidad del mercado. Huang asumió esta responsabilidad con humildad en un comunicado oficial, prometiendo un renovado compromiso con la compañía para cerrar este capítulo turbulento.

Impacto en el ecosistema de semiconductores

El rebote no se limitó a Nvidia, sino que se extendió a toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. Arm Holdings también subió en las operaciones previas a la apertura del mercado. El diseñador de chips anunció que su director ejecutivo, René Haas, renovó su contrato. Según trascendió, Haas figuraba entre los nombres que Nvidia consideró como posible sucesor de Huang tras su renuncia a principios de mes.

La decisión de Haas de quedarse en Arm despeja dudas sobre movimientos en la cúpula del sector y estabiliza a los competidores. El fabricante de chips de memoria Micron Technology subió un 5 por ciento. Su competidor SK Hynix trepó un 9 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que fabrica los chips de Nvidia, sumó un 6 por ciento. El fabricante de equipos ASML también aumentó un 6 por ciento.

Preocupaciones sobre la sostenibilidad de la inversión

A pesar del optimismo momentáneo, la caída generalizada en el sector de la inteligencia artificial siguió al sólido debut bursátil de Anthropic. Las acciones del desarrollador de IA se mantuvieron prácticamente sin cambios el lunes por la mañana. Los inversores se preguntan si las enormes sumas destinadas a los centros de datos de IA generarán suficientes beneficios para justificar el gasto masivo, según informó Yahoo Finance.

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Las valoraciones de algunas empresas de IA y sus modelos de negocio siguen siendo motivo de preocupación. La inestabilidad en el liderazgo de Nvidia y una posible desaceleración del gasto en IA tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos aumentaron la incertidumbre. Además, la preocupación por una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal suma presión adicional.

Las acciones de algunas empresas relacionadas con este sector habían caído más del 40 por ciento durante el último mes. La recuperación marca un punto de inflexión, pero los analistas advierten que la volatilidad en el sector tecnológico llegó para quedarse. Los mercados necesitarán ver resultados financieros concretos para sostener esta nueva ola de confianza a largo plazo.