Las acciones de Nvidia retroceden 5,2% tras el nombramiento de Jensen Huang, mientras la Fed presiona tasas de interés y el mercado evalúa riesgos regulatorios.

El mercado bursátil experimentó una fuerte corrección este martes, centrada en el sector tecnológico y liderada por una caída del 5,2% en las acciones de Nvidia. Este retroceso posicionó las acciones de la compañía en torno a los 156,40 dólares, un descenso significativo en comparación con el cierre del lunes, donde los valores alcanzaron los 165,05 dólares frente a los 125,53 dólares de la sesión anterior. La reacción inmediata de los inversores confirma que el entusiasmo generado por la reciente suba del 31,48% se ha disipado rápidamente ante nuevas incertidumbres.

Retroceso de Nvidia tras nombramiento de Jensen Huang

La compañía recuperó más de 950.000 millones de dólares de capitalización bursátil en una sola jornada durante el lunes, marcando uno de los incrementos diarios más grandes registrados en el mercado estadounidense. Sin embargo, la sensibilidad del mercado es evidente, ya que la decisión de restituir a Jensen Huang como presidente ejecutivo y director general no logró sostener la confianza. Esta medida fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración, solo 12 días después de que Huang presentara su renuncia debido a cuestionamientos personales y investigaciones sobre posibles operaciones de contrabando de chips y temas de seguridad nacional.

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Riesgos regulatorios y la intervención de Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció públicamente haber intervenido para facilitar la reincorporación de Huang, pero esta acción política no ha despejado los graves riesgos regulatorios que enfrenta la firma. Las dudas persisten respecto a los controles de exportación de semiconductores hacia China, un mercado crucial para los ingresos de la empresa. La presión sobre los títulos de Nvidia se extendió a otros fabricantes de semiconductores, quienes también registraron retrocesos al verse afectados por la misma incertidumbre sobre las restricciones comerciales que limitan las oportunidades de negocio.

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Expectativas de la Reserva Federal y tasas de interés

Más allá de los movimientos corporativos, el mercado estadounidense enfrenta una jornada de cautela generalizada condicionada por la política monetaria. Los operadores están evaluando detenidamente las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos en vista de la próxima decisión sobre las tasas de interés. Según las estimaciones difundidas durante la rueda de operaciones, existe una elevada probabilidad de un incremento de 25 puntos básicos, con las apuestas por este movimiento rondando el 95%.

Impacto en sectores tecnológicos y mercados globales

Una eventual suba del costo del crédito afectaría especialmente a las compañías tecnológicas, cuyas valuaciones dependen fuertemente de las expectativas de crecimiento y ganancias futuras. Un incremento en las tasas podría volver más atractivos los instrumentos de renta fija frente a las acciones, generando una mayor exigencia sobre las empresas que cotizan en Wall Street. Mientras tanto, el petróleo muestra movimientos moderados, con el Brent cotizando cerca de los 86 dólares por barril, y el oro estabilizándose alrededor de los 3.622,50 dólares por onza, en un escenario donde la inflación y los indicadores económicos futuros serán determinantes.