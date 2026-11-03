Nuno Bettencourt de Extreme regresa a Argentina para tocar con Def Leppard en noviembre

Nuno Bettencourt, guitarrista de Extreme, confirma su regreso a Argentina para ser telón de Def Leppard el 5 de noviembre en el Movistar Arena, detallando su filosofía musical.

La banda de rock Extreme liderada por Nuno Bettencourt regresa a Argentina después de once años de ausencia en el país sudamericano. Este reencuentro se materializará mediante su participación como teloneros del legendario grupo Def Leppard durante su presentación confirmada para el jueves 5 de noviembre. El evento tendrá lugar a las 19:00 horas en el recinto Movistar Arena, ubicado en la dirección Humboldt 450.

La formación musical del regreso a Sudamérica

Nuno Bettencourt destaca que la formación que actuará en esta gira es idéntica a la que actuó por última vez en la región hace más de una década. A él se suman el vocalista Gary Cherone, quien mantiene su rol principal en las voces, junto con Pat Badger en el bajo eléctrico y Kevin Figueiredo completando la batería. Esta estabilidad en la integración del grupo permite que la energía y la química entre los músicos sean consistentes con su legado histórico.

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Filosofía musical sobre la simplicidad en los solos

Bettencourt reflexiona sobre la presión que siente para impresionar frente a la tentación de simplificar sus interpretaciones en el escenario. Reconoce que muchos guitarristas sienten la necesidad natural de demostrar todas sus habilidades técnicas, pero él prefiere evaluar si sus solos sirven a la canción en lugar de exhibir virtuosismo puro. Cita como ejemplo a Eddie Van Halen, quien logró cambiar el mundo musical con el solo técnico de 'Eruption' pero también incluyó en el mismo disco un solo minimalista y terrenal en 'Ain't Talkin' 'bout Love' que un principiante podría interpretar.

Orígenes portugueses y su influencia percusiva

Nacido en Praia da Vitória, Portugal, Nuno Bettencourt es el menor de diez hermanos en una familia musical que emigró a Boston cuando él tenía cuatro años de edad. Inició su carrera musical como baterista antes de volcarse hacia la guitarra, una experiencia que define como fundamental para su estilo actual. Afirma que su naturaleza percusiva, su sentido del ritmo y su tempo derivan directamente de esa etapa, describiéndose a sí mismo como un baterista frustrado que toca la guitarra.

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Crítica a la exposición digital y la mitología del rock

El guitarrista expresa su preocupación por la pérdida del misterio y la imaginación en el rock moderno debido a la saturación de contenido en las redes sociales. Considera que las nuevas generaciones son presionadas para subir material constantemente, lo que destruye la mitología y la capacidad de los íconos musicales para servir como evasión del mundo real. Afirma que prefiere hablar solo cuando tiene algo significativo que decir, rechazando la necesidad de documentar su vida cotidiana con fines promocionales en plataformas digitales.

Impacto del público sudamericano y próxima actuación

Bettencourt elogia al público de Sudamérica, describiéndolo como el más apasionado y participativo del mundo, donde la audiencia canta los solos de guitarra con tanta intensidad que parece inédito en otras latitudes. Con anticipación al show del 5 de noviembre, augura un setlist emocionante y pasional para Def Leppard, al que califica como el calentamiento perfecto para la energía que espera generar Extreme en el escenario del Movistar Arena.