Nuevos Topes Aduaneros en Chile: Lo que Debes Saber para Tus Compras

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece nuevos límites para las franquicias aduaneras, regulando las compras realizadas en Chile por ciudadanos argentinos. Entérate de los nuevos topes para compras terrestres, aéreas y marítimas, y cómo declarar tus productos.

Chile , en los últimos años, ha experimentado un significativo aumento en su popularidad entre los argentinos, consolidándose como un destino turístico y de compras de primer nivel. Sus atractivos destinos, desde paisajes paradisíacos hasta vibrantes ciudades, atraen a un creciente número de visitantes.

Pero, además de su encanto natural, Chile ha ganado renombre por sus precios competitivos en productos tecnológicos y otros bienes, lo que ha despertado el interés de consumidores en busca de oportunidades de compra. Este fenómeno ha llevado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a tomar medidas para regular el ingreso de mercaderías y establecer nuevos topes para las franquicias aduaneras, con el objetivo de equilibrar el flujo comercial y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. La medida busca ajustar el marco regulatorio a la realidad del comercio transfronterizo, protegiendo la industria local y asegurando una justa recaudación de impuestos.\El establecimiento de nuevos topes para las franquicias aduaneras es crucial para entender cómo se puede ingresar mercadería desde Chile a Argentina sin incurrir en impuestos. Para los consumidores que cruzan la frontera por vía terrestre o fluvial, el límite establecido es de 300 dólares. Esto significa que, en compras que no superen este monto, no es necesario realizar ninguna declaración ni pagar aranceles. Por otro lado, aquellos que viajan por vía aérea o marítima gozan de una franquicia más amplia, con un tope de 500 dólares. Además, se les concede un adicional de 500 dólares para compras realizadas en tiendas libres de impuestos (free shops) ubicadas en aeropuertos y puertos. Es importante destacar que ciertos productos están exentos de límites estrictos, siempre y cuando sean para uso personal y en cantidades razonables. Este es el caso de la ropa, el calzado y los accesorios. Sin embargo, los productos electrónicos y otros artículos de mayor valor están sujetos a controles más rigurosos. Cada pasajero puede ingresar un teléfono celular y una computadora o tableta sin necesidad de declararlos. Por otro lado, perfumes, bebidas, alimentos y productos de lujo tienen topes específicos y pueden estar sujetos a inspecciones sanitarias.\Cuando las compras realizadas en Chile exceden la franquicia permitida, se requiere una declaración en aduana y el pago de los impuestos correspondientes. En estos casos, es indispensable presentar la factura de compra para justificar el valor de los productos. El impuesto a pagar se calcula sobre el excedente del límite establecido, generalmente equivalente a la mitad del valor que sobrepasa la franquicia. A modo de ejemplo, si un viajero llega en avión con productos por un valor de 700 dólares, y la franquicia aérea es de 500 dólares, deberá declarar 200 dólares y abonar 100 dólares como impuesto. Esta regulación busca equilibrar la facilidad de compra para los consumidores con la necesidad de proteger la industria local y asegurar la correcta recaudación fiscal. Chile, con su creciente atractivo turístico y comercial, se ha posicionado como un destino clave para los argentinos, impulsando un aumento significativo en las ventas de productos electrónicos, ropa y artículos de lujo. Este auge comercial ha consolidado a Chile como uno de los principales centros de comercio en Sudamérica, atrayendo a un flujo constante de compradores y generando un impacto económico relevante en la región





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