Nuevos Salarios en la Construcción: Aumentos y Sumas Fijas para Abril de 2026

La Uocra y las empresas del sector constructor acuerdan incrementos salariales y sumas no remunerativas para abril de 2026, detallando montos por categoría y zona de trabajo, además de establecer futuras negociaciones.

Los trabajadores de la construcción , representados por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), han concretado un nuevo acuerdo salarial con las empresas del sector. Este acuerdo, que impacta directamente en los salarios de abril de 2026, establece incrementos y sumas no remunerativas, brindando claridad sobre los ingresos de los trabajadores.

La negociación paritaria, detallada en un acuerdo que fue difundido por Camarco (Cámara Argentina de la Construcción), proporciona una grilla específica con los montos según la categoría y la zona de trabajo. Este acuerdo, que representa un paso importante para el bienestar de los trabajadores, busca garantizar una remuneración justa en un sector clave de la economía. El acuerdo salarial incluye un aumento escalonado que abarca los meses de marzo, abril y mayo de 2026, con porcentajes que varían según el mes y la categoría. Además del incremento salarial, se han acordado sumas fijas no remunerativas a pagar en los mismos meses, con montos diferenciados para cada categoría profesional. Este convenio es el resultado de intensas negociaciones que buscan equilibrar las necesidades de los trabajadores con las condiciones del sector. El acuerdo establece un incremento salarial como cierre de paritaria 2025/2026 y el primer tramo bimestral de la paritaria anual correspondiente al período abril 2026 — marzo 2027. Este se aplicará a las diferentes categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75, con un aumento del 2% en marzo de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026, un aumento del 1,9% en abril de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026, más la incorporación por absorción de una fracción de la suma no remunerativa de marzo de 2026, y un aumento del 1,8% en mayo de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026. Aparte de los incrementos salariales, el acuerdo detalla las sumas fijas mensuales no remunerativas que recibirán los trabajadores en marzo, abril y mayo de 2026. Estas sumas varían según la categoría profesional y la zona de trabajo. Por ejemplo, en marzo de 2026, un sereno de la Zona “A” recibirá $115.500, mientras que en abril recibirá $78.400 y en mayo, $98.500. Un oficial especializado en la misma zona percibirá $147.000 en marzo, $99.800 en abril y $125.400 en mayo. Además, se establecen los valores por hora para las distintas categorías, a excepción de los serenos, quienes reciben una remuneración mensual. Los montos varían según la zona de trabajo, con diferencias significativas entre la Zona A, B, C y C Austral. Por ejemplo, en la Zona A, un oficial especializado cobrará $6011 por hora, mientras que en la Zona C Austral, el mismo profesional recibirá $12.022 por hora. Finalmente, las partes acuerdan que el acuerdo salarial tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. En este contexto, se mantiene una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción, comprometiéndose a reunirse el 20 de abril de 2026 para analizar y definir ajustes salariales a partir de junio de 2026. Este proceso de diálogo continuo y adaptación a las condiciones del mercado laboral es fundamental para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar la estabilidad en el sector





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