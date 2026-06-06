Nuevos pliegos judiciales: candidates con perfiles diversos y vínculos políticos generan polémica en el Senado

Se presentó una lista de candidatos a magistrados que incluye figuras ligadas al kirchnerismo, al macrismo y críticos de Milei, desatando un intenso debate sobre la independencia judicial y los límites de edad. La audiencia pública comenzará la próxima semana, pero no hay fecha para el tratamiento en el recinto, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible postergación. Entre los postulantes más cuestionados aparecen un familiar de un periodista, jueces vinculados a la AFA y un candidato que impulsó la baja de la edad de imputabilidad.

El proceso de designación de nuevos magistrados judiciales ha vuelto a generar una intensa polémica en el ámbito político y social, con la presentación de una lista de candidatos que reúne perfiles tan diversos como vinculados al oficialismo, al macrismo e incluso a figuras que han sido críticas del gobierno del presidente Javier Milei .

La lista, que comenzará a ser tratada en audiencia pública desde la próxima semana, incluye a Martín Goerling (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Juan Carlos Pagotto (LLA), y surge en un contexto de fuerte disputa política por el control del Poder Judicial. La incógnita principal gira en torno a la fecha en que estos pliegos podrían ser finalmente debatidos en el recinto del Senado, un trámite que amenaza con postergarse indefinidamente en medio de las tensas negociaciones entre las distintas fuerzas.

Entre los postulantes más controvertidos aparecen varios con vínculos declarados con el kirchnerismo y la agrupación 'Justicia Legítima', lo que ha despertado las suspicacias de la oposición. Asimismo, figuran candidatos propuestos durante la gestión de Mauricio Macri, y funcionarios judiciales que en su momento cuestionaron algunas políticas del actual presidente, Javier Milei, lo que muestra la heterogeneidad de la selección y sugiere una estrategia para buscar consensos amplios o, por el contrario, abrir nuevas grietas.





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