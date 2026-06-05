Nuevos pliegos judiciales avivan tensiones entre el Gobierno y sus aliados en el Senado

El Senado de la Nación ha aprobado el pliego del camarista Camilo Michelli, generando un nuevo foco de conflicto con los aliados del oficialismo. La inclusión de jueces vinculados a la justicia laboral, en particular aquellos que fallaron a favor de la reforma laboral, ha despertado críticas. El Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró que el Presidente no está obligado a firmar el decreto de nombramiento y que la creación del juzgado para Michelli depende de la Corte Suprema, un proceso extenso. Mientras tanto, se ha programado una Audiencia Pública para el próximo martes, donde se tratarán siete pliegos, seis del fuero laboral porteño y uno provincial, todos relacionados con la extensión de mandato por edad. Entre los nombres destacados está Víctor Arturo Pesino, whose fallo reciente habilitó parte de la reforma laboral, y cuenta con varias impugnaciones. La ausencia de nominados para el interior del país, pese a los reclamos de bloques como la UCR y el PRO, y el incumplimiento del acuerdo de no designar nuevos jueces laborales tras la transferencia del fuero a la Ciudad, han alimentado la desconfianza de los aliados, que amenazan con reaccionar

El Senado de la Nación ha abierto un nuevo frente de tensión con sus aliados tras la aprobación del pliego del camarista Camilo Michelli , quien había fallado a favor de la aplicación de la reforma laboral .

La sesión, que contó con la presencia de figuras como Patricia Bullrich y Juan Carlos Pagotto, dejó en evidencia las diferencias entre el oficialismo y los bloques que lo apoyan, ya que se incluyó una mayoría de pliegos vinculados a la justicia laboral de Capital Federal, mientras que solo uno correspondía a una provincia, a pesar de los reclamos de la UCR, el PRO y los partidos provinciales por cubrir vacantes en el interior del país. Este paquete de siete pliegos forma parte de un total de 61 que ingresaron el 14 de mayo, cuando el Senado dio acuerdo para extender el mandato de jueces que cumplen 75 años, límite de edad para ejercer la magistratura.

Entre los nominados destaca Víctor Arturo Pesino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (sala VIII), whose reciente fallo dejó sin efecto una medida cautelar que suspendía parte de la reforma laboral, lo que ha generado especial malestar en los sectores aliados. Pesino cuenta con cuatro impugnaciones, una de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) liderada por Julio Piumato, y deberá responder a los senadores en la Audiencia Pública prevista para el próximo martes, presidida por el oficialista Pagotto en la comisión de Acuerdos.

Por otro lado, el juez federal sanjuanino, whose pliego también se tratará, llega con una impugnación pero desde el oficialismo la consideran irrelevante. El Gobierno, por su parte, ha intentado bajar el tono: el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo en radio Mitre que el Presidente no está obligado a firmar el decreto de nombramiento y que la creación del juzgado para Michelli, vetada por el Ejecutivo por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, corresponde a la Corte Suprema, un trámite largo.

Además, recalcó que el Senado solo habilitó al Presidente, no lo forzó. Sin embargo, los aliados ven en esta tanda de pliegos una violación al acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, por el cual el Ejecutivo se comprometió a no designar nuevos jueces laborales al transferirse ese fuero a la órbita porteña.

Este desacuerdo podría reactivar las denuncias de Patricia Bullrich y Juan Carlos Pagotto, quienes ya habían anunciado que volverían a la carga con los pliegos judiciales, poniendo en jaque la estabilidad de la coalición gobernante. La sesión que aprobó el pliego de Michelli contó con la presencia de Bullrich y Bartolomé Abdala, y fotos de la misma dan cuenta del clima de tensión.

En resumen, el tratamiento de estos pliegos no solo enfrenta al Gobierno con sus aliados, sino que también plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los pactos políticos y el futuro de la reforma laboral, en un contexto de creciente desconfianza mutua





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