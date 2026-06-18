Nuevos plazos y talleres privados para la VTV en Buenos Aires: qué cambia y cómo evitMultas elevaarias

La provincia de Buenos Aires implementó cambios en el régimen de Verificación Técnica Vehicular. Conozca los nuevos plazos para autos particulares, la incorporación de talleres privados al sistema y las multas por circular sin la VTV vigente.

Los conductores que circulen sin la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) vigente en la provincia de Buenos Aires enfrentan multas elevadas. La nueva normativa modifica los plazos para vehículos particulares: los autos de hasta diez años de antigüedad deben realizar su primera inspección dentro de los 12 meses posteriores al patentamiento inicial.

La reforma, impulsada por el Gobierno nacional, permite que talleres mecánicos privados que cumplan requisitos técnicos y administrativos puedan incorporarse al sistema de revisión vehicular y realizar las inspecciones obligatorias. Estos talleres deberán contar con equipos para controlar frenos, dirección, suspensión, iluminación y emisiones, además de herramientas específicas para inspeccionar el estado general del vehículo y garantizar estándares de seguridad equivalentes a los vigentes.

También deberán garantizar compatibilidad con la base de datos de la autoridad de aplicación y someterse a mecanismos de fiscalización. La reforma incluye también la extensión de plazos para vehículos cero kilómetro y la eliminación del informe de configuración de modelo. El objetivo es ampliar la capacidad de control y mejorar la seguridad vial en la provincia. Los conductores deben estar atentos a los plazos establecidos para evitar sanciones económicas significativas





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