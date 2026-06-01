Nuevos decretos regulan la Ley de Modernización Laboral 27.802 en Argentina

Reglamentación de la Ley 27.802: flexibilización documental, digitalización del ausentismo, Fondos de Asistencia Laboral y condonación previsional para blanquear empleo.

El Gobierno argentino ha puesto en vigencia un conjunto de decretos que reglamentan las reformas introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802. Este paquete normativo, publicado en el Boletín Oficial del día 1 de junio de 2026, aborda aspectos clave para la adaptación del mercado laboral a nuevas realidades económicas y tecnológicas.

Entre los puntos más destacados se encuentra la flexibilización de pautas documentales y el control de ausentismo por enfermedad, la estructuración financiera de los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y un esquema de condonación de deudas previsionales diseñado para incentivar el blanqueo laboral. Estos cambios buscan simplificar trámites, reducir cargas administrativas y fomentar la formalización del empleo, en un contexto de fuerte presión por la digitalización y la transparencia en las relaciones laborales





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