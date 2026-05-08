Nuevos capítulos políticos en la causa judicial contra Adorni

La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni comenzó a sumar en las últimas horas nuevos capítulos políticos, nuevas medidas y pedidos, por parte de los querellantes, para avanzar hacia la imputación en el caso por enriquecimiento ilícito. El levantamiento del secreto fiscal dispuesto por el juez Ariel Lijo, el pedido para ampliar la investigación sobre presuntos sobresueldos y el debate público sobre una eventual indagatoria o detención colocaron al funcionario en el centro de la escena.

La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni comenzó a sumar en las últimas horas nuevos capítulos políticos, nuevas medidas y pedidos, por parte de los querellantes, para avanzar hacia la imputación en el caso por enriquecimiento ilícito.

El levantamiento del secreto fiscal dispuesto por el juez Ariel Lijo, el pedido para ampliar la investigación sobre presuntos sobresueldos y el debate público sobre una eventual indagatoria o detención colocaron al funcionario en el centro de la escena. Mientras el Gobierno salió a respaldarlo, especialistas consultados por El Cronista explicaron cuáles son los límites constitucionales y procesales que rodean a un funcionario de su rango y qué escenarios podrían abrirse en adelante





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