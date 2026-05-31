Nuevos antecedentes salen a la luz en el caso del asesinato de Agostina: detenido tenía denuncia previa por secuestro

El fiscal a cargo, Raúl Garzón, detalló que se agregó a la causa una denuncia previa contra Claudio Barrelier, único detenido por el crimen de Agostina, por el incidente de una mujer que salió atada de su casa. La justicia había liberado a Barrelier en ese caso por falta de mérito. Testigos describieron la secuencia aterradora y la falta de declaración de la mujer sobre posibles abusos. La investigación continúa.

El caso de Agostina , la niña de 14 años asesinada, ha revelado nuevos antecedentes sobre el único detenido, Claudio Barrelier . Un vecino denunció que una mujer salió atada de su casa, lo que sugiere un patrón de comportamiento violento.

Barrelier había sido previamente denunciado por secuestro por su expareja, pero la justicia lo liberó por falta de mérito. Según testimonios, la mujer apareció desnuda y con las manos atadas con cinta, y fue asistida por vecinos que le proporcionaron ropa. La policía detuvo a Barrelier en el lugar. El fiscal Raúl Garzón confirmó que la denuncia por el incidente de la mujer se agregó a la causa durante la investigación.

Aunque la mujer no presentaba golpes visibles, estaba muy nerviosa y no declaró sobre una posible violación. Barrelier tiene antecedentes que indican una conducta no impecable, según el fiscal. La investigación continúa avanzando mientras la familia de Agostina, especialmente su tío, reclama justicia por el crimen de la niña, que había planeado su vestido para su cumpleaños de 15





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