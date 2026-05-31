Nuevos allanamientos y pericias en el caso del femicidio de Agostina Vega:Investigación se centra en el Ford Ka de Claudio Barrelier

Allanamiento en la vivienda del imputado, rastrillajes rurales y análisis del vehículo clave marcan la investigación del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, con antecedentes violentos del principal sospechoso.

El único detenido por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier , de 33 años, registraba antecedentes penales por robo y hurto, y enfrentaba una causa reciente por privación ilegítima de la libertad agravada, radicada por una joven que logró escapar y pedir auxilio.

La Justicia realizó un nuevo allanamiento en su vivienda del barrio Cofico, donde se secuestraron herramientas, entre ellas una pala negra, que serán peritadas para determinar su relevancia en la causa. Mientras tanto, continuaron los rastrillajes en sectores rurales del sudeste de Córdoba con around 150 efectivos y canes especializados, enfocados en hallar restos de la víctima. Un eje central de la investigación es un Ford Ka negro con el capot despintado, atribuido a Barrelier.

Los investigadores analizan registros telefónicos, imágenes y otros elementos técnicos para reconstruir sus desplazamientos tras la desaparición de Agostina, y distintas evidencias lo ubicarían en la zona rural rastrillada, lo que alimenta la hipótesis de que la adolescente pudo ser trasladada allí. La atención se centra ahora en determinar quién usó el vehículo, su recorrido exacto y la vinculación con las pruebas del expediente.

Barrelier había sido detenido en mayo del año pasado por el mismo caso pero cumplió arresto hasta mayo de este año. Mientras se realizan pericias, la investigación busca precisar lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales.

Además, se pidió apartar al fiscal Raúl Garzón del caso por cuestiones de "soberbia y falta de empatía"





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Femicidio Agostina Vega Claudio Barrelier Ford Ka Allanamiento Córdoba Rastrillajes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Córdoba: habló el fiscal de la causa por la desaparición de Agostina VegaRaúl Garzón brindó detalles sobre los avances de la investigación y reveló que un vehículo es clave para la causa.

Read more »

“Viva la queremos”: el desesperado pedido por Agostina Vega en una conmovedora marcha en CórdobaFamiliares, amigos y vecinos de Agostina Vega se movilizaron para reclamar la aparición con vida de la adolescente desaparecida en Córdoba.

Read more »

Caso Agostina Vega: piden ampliar urgentemente la indagatoria a Claudio Barrelier, el único detenidoEl fiscal pidió indagar nuevamente al acusado por la desaparición de la nena de 14 años en Córdoba. Aseguran que agravarán su imputación.

Read more »

Se conoció un audio que envió Agostina Vega a sus amigas antes de su desapariciónLa adolescente de 14 años, que es buscada hace seis días, dijo que debía irse con el “novio de su mamá”; fue vista por última vez el sábado por la noche

Read more »