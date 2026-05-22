Nuevo streaming TN estrena su grilla con dos programas diseñados para jóvenes

Aura, el nuevo streaming de TN, estrena su grilla con dos programas el martes 26 de mayo. Flor Ferrero y Eddie Fitte lideran los programas con los que Aura debutará el 26 de mayo. Aura nace dentro de la estructura de noticias de ARTEAR, pero con una lógica distinta. La apuesta se dirige a un público sub 35 que consume contenidos desde múltiples plataformas y busca formatos ágiles y participativos.

El nuevo streaming de TN estrena su grilla con dos programas el martes 26 de mayo. Flor Ferrero y Eddie Fitte lideran los programas con los que debutará Aura el mismo día.

Aura nace dentro de la estructura de noticias de ARTEAR, toma la potencia y credibilidad de TN, pero con una lógica distinta. La apuesta apunta a un público sub 35 que consume contenidos desde múltiples plataformas y busca formatos ágiles, participativos y conversacionales.

Además de la programación en vivo diaria, también desarrollará contenidos on demand, videopodcasts originales, documentales y programas de nicho. La programación inicial tendrá cuatro horas de transmisión en vivo por la mañana





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