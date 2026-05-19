Nuevo sistema para renovar el carnet y realizar trámites de tráfico

Desde febrero de 2026, se implementó un nuevo sistema que modifica la forma de renovar el carnet y realizar distintos trámites de tráfico. Algunas jurisdicciones ya avanzaron con el sistema digital, mientras otras mantienen diferencias con Nación sobre su implementación.

Se mantiene en constante actualización con el objetivo de facilitar los distintos procesos burocráticos que deben atravesar los conductores. Desde febrero de 2026, comenzó a aplicarse un nuevo sistema que modifica la forma de renovar el carnet y realizar distintos trámites de tráfico.

Además, no todas las provincias aplican las nuevas medidas de la misma manera. Algunas jurisdicciones ya avanzaron con el sistema digital, mientras otras mantienen diferencias con Nación sobre su implementación.

Empleados de comercio: cuámo cobran en mayo con el bono de $120.000 y cómo quedaron las escalas para el gremio más fuerte del paísEs oficial y está confirmado | El Gobierno decretó también feriado para el viernes 22 de mayo y el fin de semana se extiende a 4 días para estas personaspara conductores particulares de las categorías A, B y G. En las jurisdicciones adheridas, el carnet ya no tiene una fecha de vencimiento impresa. Esto elimina la renovación administrativa tradicional que se hacía cada ciertos aos.

El sistema funciona a través de la aplicación Mi Argentina. Allí se puede exhibir la licencia con un código QR que valida la información en tiempo real. Control médico obligatorio para mantener activa la licencia de conducir Aunque el carnet no tenga vencimiento físico, los conductores igualmente deberán cumplir con controles médicos obligatorios para mantener activa la licencia. La continuidad del registro depende de la aptitud psicofísica del conductor.

Los controles deben actualizarse de manera digital y dentro de los plazos establecidos. Además, el nuevo sistema mantiene sanciones más severas para quienes cometan infracciones graves durante los primeros aos de manejo. En esos casos, puede aplicarse la suspension automática de la licencia, incluso si el conductor tiene el carnet digital activo en la aplicación. La implementación del nuevo sistema no avanza igual en todo el país.

Cada provincia debe adherir a las disposiciones nacionales para aplicar las modificaciones. Por ese motivo, algunos conductores todavía encuentran diferencias entre municipios y jurisdicciones respecto a los trámites y requisitos. La continuidad del registro depende de la aptitud psicofísica del conductor. Los controles deben actualizarse de manera digital y dentro de los plazos establecidos. (Foto: Archivo





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nuevo Sistema Renovar El Carnet Realizar Trámites De Tráfico Sistema Digital Sanciones Más Severas Controles Médicos Obligatorios Licencia De Conducir Aptitud Psicofísica Suspension Automática De La Licencia Diferencias Entre Municipios Y Jurisdicciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Primera vez que Corea del Sur contará con un jugador nacionalizado en el Mundial 2026Un futbolista alemán nacido en Düsseldorf se nacionalizó surcoreano para representar a Corea del Sur en el Mundial 2026.

Read more »

River vs Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026: día, hora, TV y estadioEl partido no solo definirá al ganador del certamen, también dará un cupo a la Copa Libertadores 2027 y la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones.

Read more »

El Gobierno busca impedir que deudores alimentarios y barrabravas entren a los estadios del Mundial 2026Franco Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, detalló cómo funciona el operativo y la cooperación con las autoridades estadounidenses.

Read more »

Cómo ver el Mundial 2026 desde la TV completamente gratis, legal y sin suscripciones a plataformasEn medio del crecimiento de servicios como Disney+ y otras plataformas deportivas, un histórico canal de la TV tradicional anunció que transmitirá todos los partidos de la Scaloneta.

Read more »