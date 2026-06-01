Nuevo régimen regulatorio para conductores y repartidores de plataformas digitales en Argentina

El Decreto del Poder Ejecutivo define un marco específico bajo la Secretaría de Transporte para los servicios de transporte y logística urbana ofrecidos vía apps, reconociendo a conductores y repartidores como trabajadores independientes y separando su normativa de la legislación laboral tradicional.

El Gobierno nacional ha publicado en el Boletín Oficial un nuevo decreto que establece un régimen específico para los servicios privados de transporte de pasajeros y logística urbana realizados a través de plataformas tecnológicas .

La autoridad competente para la implementación, supervisión y regulación de este marco será la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Esta entidad será la encargada de administrar las normas que regirán a las empresas que operan con aplicaciones móviles, mientras que la Secretaría de Trabajo mantendrá únicamente la facultad de negociar eventuales convenios colectivos vinculados a la actividad. En la práctica, conductores y repartidores serán considerados prestadores independientes, sujetos a una regulación diferenciada de la relación laboral tradicional.

El decreto subraya que la naturaleza principal de los servicios prestados mediante aplicaciones está más estrechamente asociada a la movilidad y la logística urbana que a las características clásicas de un vínculo laboral, por lo que se justifica la creación de un marco regulatorio propio. Según los considerandos del Ejecutivo, la medida responde a la necesidad de contar con un organismo especializado que supervise aspectos críticos como el flujo vehicular, la seguridad de los pasajeros y la eficiencia de las entregas.

La decisión también refuerza la postura del oficialismo en el debate sobre la reforma laboral, al considerar a los conductores y repart{adores} de plataformas como trabajadores independientes y no como empleados sujetos a la normativa laboral tradicional. Este enfoque busca ofrecer mayor previsibilidad regulatoria tanto a las empresas como a los trabajadores, al tiempo que facilita la adaptación a las dinámicas del mercado digital.

La separación del régimen de las plataformas digitales de la legislación laboral convencional permite crear normas específicas que aborden los desafíos propios de la economía colaborativa, como la gestión de horarios, la responsabilidad en caso de accidentes y los requisitos de seguros. El impacto de este nuevo esquema se sentirá en todas las compañías de transporte y reparto que operan mediante aplicaciones móviles en distintas ciudades argentinas.

Desde la llegada de estas plataformas al país, la discusión sobre la naturaleza del vínculo entre la empresa y el trabajador ha generado numerosas resoluciones judiciales que analizan si los conductores y repartidores deben ser considerados empleados. Con la asignación de la supervisión a la Secretaría de Transporte, se concentra la autoridad reguladora en un organismo con competencias técnicas para monitorear la operatividad de los servicios, facilitando la implementación de políticas de movilidad sostenible y de mejora del tráfico urbano.

En consecuencia, tanto las empresas como los trabajadores independientes deberán adaptarse a las disposiciones del nuevo marco, que plantea obligaciones de registro, cumplimiento de estándares de calidad y la posibilidad de acceder a beneficios sociales acordes al estatus de trabajador autónomo. Este cambio normativo marca un hito en la regulación de la economía digital en Argentina, buscando equilibrar la flexibilidad del modelo de negocio con la protección de los derechos de quienes prestan servicios a través de las plataformas tecnológicas.

En resumen, el decreto oficializa la creación de un régimen regulatorio diferenciado para los servicios de transporte y logística urbana ofertados mediante aplicaciones móviles, delegando su gestión a la Secretaría de Transporte y manteniendo a la Secretaría de Trabajo enfocada en la negociación de convenios colectivos. El nuevo marco reconoce a conductores y repartidores como prestadores independientes, ofreciendo un esquema más previsible y adaptado a la naturaleza digital de estas actividades, y estableciendo bases para una supervisión eficaz que abarque tanto la seguridad vial como la calidad del servicio.





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