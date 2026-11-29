Gobierno de la Provincia implementa categoría transitoria para docentes de institutos estatales. Plazos de hasta tres años para reubicación por cambios curriculares.

La cartera educativa de la Provincia estableció un nuevo régimen laboral transitorio para los docentes de los institutos de educación superior de gestión estatal. Esta normativa responde a la necesidad de gestionar las horas cátedra afectadas por la reorganización de carreras de formación docente y la actualización de los planes de estudio. La medida busca equilibrar el ordenamiento territorial con la estabilidad laboral de los maestros en actividad.

La resolución, impulsada bajo la figura de la autoridad competente, crea una categoría pedagógico-funcional específica denominada Horas bajo Proyecto. Este mecanismo permite que los profesores continúen realizando actividades académicas y pedagógicas mientras se tramita su reubicación definitiva. El objetivo es proteger la continuidad del servicio educativo durante el proceso de modernización de la oferta académica institucional.

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Plazos diferenciados y condiciones de reubicación

La normativa establece condiciones laborales distintas según la titularidad del docente, asignando plazos máximos específicos para asegurar la reubicación o definir el estatus final del empleado. Para los docentes titulares, se fija un plazo máximo de tres años para lograr una reubicación definitiva cuando sus horas iniciales queden vacantes por los cambios curriculares. En contraste, los docentes interinos cuentan con un plazo máximo de dos años para el mismo proceso, reflejando su menor jerarquía contractual.

Los titulares gozan de prioridad absoluta en la asignación de las vacantes disponibles. Podrán acceder a horas de formación docente o técnica en su propio instituto o en centros ubicados a una distancia máxima de treinta kilómetros. Los interinos tienen segunda prioridad en la distribución de estas plazas. Si un docente titular no logra reubicarse tras los tres años, o si rechaza injustificadamente la primera propuesta formal, será declarado en situación de disponibilidad. Para el personal interino, el incumplimiento del plazo o el rechazo injustificado derivará en cese formal y baja de horas.

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Nuevas funciones durante la transición

Durante el período de transición laboral, los profesores bajo esta categoría podrán desarrollar tareas vinculadas directamente con las necesidades del sistema educativo y acordes con su perfil profesional. Entre las actividades permitidas figuran el diseño e implementación de propuestas de capacitación docente, la elaboración de materiales pedagógicos específicos y la participación en proyectos de postítulos. Asimismo, podrán brindar acompañamiento a estudiantes durante sus prácticas profesionales.

Los docentes también tienen la posibilidad de cubrir espacios curriculares vacantes mediante suplencias, siempre que sus cualificaciones profesionales lo permitan. Todas estas tareas deben estar explícitamente contempladas en el Plan Educativo Institucional de cada establecimiento y requieren la evaluación y aprobación previa del Consejo Federal de Educación. Esta estructura busca garantizar que la actividad pedagógica mantenga estándares de calidad durante la reorganización.

Ejecución y gestión del proceso

La autoridad educativa quedó facultada para dictar las disposiciones complementarias necesarias para implementar eficazmente este nuevo régimen transitorio. Además, se contempla que los profesores que acepten una reubicación mientras desarrollan proyectos de capacitación o postítulos podrán continuar con esas actividades hasta su finalización o hasta el cierre del ciclo lectivo, whichever ocurra primero. Durante ese lapso, las horas cátedra asignadas para su nueva ubicación serán cubiertas por personal suplente.

La resolución no detalla el número exacto de docentes ni la cantidad de institutos de gestión estatal que se verán afectados por esta medida. Sin embargo, fundamenta la decisión en la necesidad de resguardar la estabilidad laboral mientras se avanza con un plan de fortalecimiento profesional de los institutos de educación superior. El proceso de actualización de la oferta académica continúa siendo la prioridad administrativa de la Provincia en el sector educativo.