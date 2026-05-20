Nuevo régimen de Zona Fría: cuánto busca ahorrar el Gobierno

El nuevo régimen de Zona Fría busca optimizar los recursos económicos del Gobierno accumulation, a través de medidas como el aumento de la tarifa de gasnat, y el fortalecimiento de los subsidios energy´sticos a zonas productivas y productivas.

El Gobierno busca ahorrar recursos e incentivar el uso eficiente y justo de los subsidios energy´sticos al gas natural mediante un nuevo régimen " Zona Fría ".

Se amplió esta política en 2022, incluyendo 150 más departamentos en diversas provincias. Desde su implementación, el objetivo ha sido apoyar principalmente a las regiones tradicionalmente beneficiadas, como Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja y Tucumán.

Sin embargo, la ampliación reciente de zonas inclusas generó controversia, al otorgar subsidios a regiones no climáticamente similares, generando dudas sobre la eficiencia del programa. El Gobierno sostiene que se enfocará en las regiones históricamente beneficiadas, corrigiendo la venta de cilindros, garrafas y gas propano como alternativas, y evaluará la necesidad de ayuda económica para el pago de servicios energéticos.

El nuevo régimen de Zona Fría busca incentivar el uso eficiente y justo de los subsidios energy´sticos al gas natural mediante un nuevo régimen "Zona Fría". La ampliación recent엔 incluye más de 150 departamentos en diversas provincias. Desde su implementación, el objetivo ha sido apoyar principalmente a las regiones tradicionalmente beneficiadas, como Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja y Tucumán.

Sin embargo, la ampliación reciente de zonas inclusas generó controversia, al otorgar subsidios a regiones no climáticamente similares, generando dudas sobre la eficiencia del programa. El Gobierno sostiene que se enfocará en las regiones históricamente beneficiadas, corrigiendo la venta de cilindros, garrafas y gas propano como alternativas, y evaluará la necesidad de ayuda económica para el pago de servicios energéticos





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