Nuevo marco de transparencia y super‑RIGI: impulso oficialista a la regulación del lobby y a incentivos para inversiones tecnológicas

El gobierno presentará dos proyectos de ley que buscan regular el lobby con requisitos de divulgación exhaustiva y crear un esquema de incentivos fiscales llamado super‑RIGI para atraer inversiones tecnológicas, ofreciendo beneficios tributarios y mayor acceso a divisas.

El bloque oficialista se dispone a impulsar dos proyectos de ley que, según sus autores, traerán importantes estímulos a la inversión tecnológica y establecerán nuevas normas de transparencia en la gestión de intereses entre funcionarios y legisladores.

El primero, denominado "Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses" (super‑RIGI), está orientado a los sectores de tecnología e innovación y busca regular de forma exhaustiva las actividades de lobby dentro del Poder Ejecutivo y el Congreso. El texto propone que cada interacción entre gestores de intereses y autoridades quede registrada con detalle: se deberá indicar la fecha, la hora, la modalidad del contacto, la dependencia donde se realizó la reunión, los clientes o beneficiarios involucrados y un resumen de los temas tratados.

Además, el proyecto obliga a los involucrados a rendir cuentas de manera pública, garantizando la identificación de los intereses representados y los beneficiarios de cada gestión. Según el diputado Martín Menem, la medida persigue mayor claridad y confiabilidad en la toma de decisiones públicas, áreas que históricamente han operado con escasa regulación en el país.

Paralelamente, el legislador Manuel Adorni ha solicitado la incorporación de ciertos agentes al régimen simplificado de Ganancias, habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal, para que puedan mantener relaciones con gestores de intereses bajo estrictas obligaciones de reporte. Esta iniciativa se alinea con la demanda de la oposición dialoguista, que también reclama mayor transparencia en una actividad que tradicionalmente ha carecido de supervisión adecuada.

El segundo proyecto que será debatido este miércoles es el llamado super‑RIGI, un esquema de incentivos fiscales dirigido a grandes inversiones que no fueron contempladas en el anterior Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, contenido en la Ley de Bases. El nuevo régimen ofrece un conjunto de beneficios, entre los que se incluyen la exclusión de proyectos vinculados a recursos naturales e infraestructura, la posibilidad de aplicar un sistema de amortización acelerada, la emisión de certificados de crédito fiscal para la cancelación del IVA y una alícuota única del diez por ciento para las contribuciones patronales.

Los dividendos tributados bajo este marco pagarían una tasa del siete por ciento, reducible al tres coma cinco por ciento tras cuatro años de adhesión. En materia cambiaria, el proyecto establece una disponibilidad progresiva de divisas derivadas de exportaciones, de modo que a partir del tercer año los inversores adheridos al régimen puedan acceder a una mayor proporción de los recursos en moneda extranjera.

La vigencia inicial del super‑RIGI está planteada en cinco años, con la opción de prorrogarla por un año adicional. Se espera que, al ofrecer estas condiciones, el país logre una mayor estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un horizonte de treinta años, equilibrando la generación de divisas entre los sectores energético, minero y agropecuario, que ya aportan cifras comparables en ingresos por exportaciones.

Con estos cambios, el oficialismo busca fomentar la atracción de capitales externos, potenciar la competitividad de la industria tecnológica y fortalecer la confianza de los inversionistas mediante una normativa clara y predecible





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