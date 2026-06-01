Nuevo estudio cuestiona la teoría detrás de los populares suplementos de NAD+ antienvejecimiento

Investigaciones recientes sugieren que los niveles de NAD+ en sangre no disminuyen con la edad, contradiciendo la premisa que impulsa el mercado de suplementos antienvejecimiento promovidos por celebridades.

Un suplemento antienvejecimiento promocionado por celebridades y comercializado por grandes minoristas podría estar basado en una premisa errónea. El NAD+ es una molécula esencial para el metabolismo celular, y durante años se ha afirmado que sus niveles disminuyen con la edad, contribuyendo al deterioro funcional.

Esta idea impulsó un mercado floreciente de suplementos, a pesar de la evidencia limitada en humanos. Un estudio reciente, dirigido por Riekelt Houtkooper del Centro Médico Universitario de Ámsterdam, analizó muestras de sangre de múltiples conjuntos de datos, incluyendo adultos jóvenes y mayores, personas frágiles y atletas de élite. Los investigadores hallaron que, si bien la suplementación puede aumentar los niveles de NAD+ en sangre, no encontraron evidencia de que estos declinesen con la edad.

Este hallazgo cuestiona el dogma ampliamente aceptado sobre el comportamiento del NAD+ en el organismo. Expertos como Joseph Baur de la Universidad de Pensilvania señalan que, aunque el estudio es valioso para los niveles sanguíneos, no cambia significativamente la teoría fundamental, ya que investigaciones previas demuestran disminuciones en tejidos específicos como músculo y cerebro.

No obstante, estudios en ratones sugieren que reducciones sustanciales de NAD+ en el músculo (hasta un 85%) no afectan su funcionamiento, lo que genera dudas sobre la relevancia de los cambios moderados observados en el envejecimiento normal (alrededor del 30%). Andrew Shao de Niagen Bioscience, empresa que vende suplementos de NAD+, minimiza el impacto del nuevo estudio y coincide en que la investigación en tejidos es más crucial.

El científico Matt Kaeberlein critica que la teoría del NAD+ superó a los datos reales, convirtiéndose en un ejercicio de mercadotecnia más que en ciencia sólida. Shao reconoce que el mensaje a los consumidores se ha simplificado excesivamente y que es necesario aclarar que las disminuciones se observan en tejidos, no en sangre. A pesar de las controversias, Houtkooper no descarta el potencial terapéutico del NAD+ para enfermedades metabólicas genéticas, pero desaconseja su uso en personas sanas.

Subraya que el campo ha sido exagerado en los últimos quince años, aunque aún existen oportunidades de investigación





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