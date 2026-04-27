Nuevo esquema de aumentos para el agua: el Gobierno define límites mensuales

El Gobierno nacional redefinió el mecanismo de actualización de tarifas de agua potable y cloacas para AySA en el área metropolitana, estableciendo límites mensuales para los aumentos y buscando sostener el equilibrio económico de la concesión.

El Gobierno nacional ha implementado una nueva estrategia para la actualización de las tarifas de agua potable y cloacas proporcionadas por AySA en la región metropolitana.

Esta redefinición, formalizada a través de la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y publicada en el Boletín Oficial, busca establecer un marco de aumentos mensuales más controlados y asegurar la viabilidad económica de la concesión, respondiendo a las preocupaciones expresadas sobre el retraso tarifario existente. La medida se presenta como una solución para equilibrar las necesidades de inversión de AySA con la capacidad de pago de los usuarios, evitando incrementos abruptos que puedan generar un impacto social significativo.

La situación actual se caracteriza por un contexto macroeconómico complejo, donde la inflación y la devaluación de la moneda impactan directamente en los costos operativos de la empresa, justificando la necesidad de ajustes tarifarios periódicos. Sin embargo, el gobierno ha reconocido la importancia de moderar estos ajustes para proteger a los sectores más vulnerables de la población. La resolución establece un esquema de incrementos escalonados, diseñado para suavizar la transición hacia tarifas más realistas y sostenibles.

Este enfoque gradual busca minimizar la sorpresa y permitir a los usuarios adaptarse a los nuevos precios de manera progresiva. La implementación de este nuevo mecanismo tarifario es un paso crucial para garantizar la calidad y la continuidad del servicio de agua potable y cloacas en el área metropolitana, al tiempo que se protege el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La transparencia y el control son elementos fundamentales en este proceso, y el ERAS se ha comprometido a supervisar de cerca la evolución de la situación económica de AySA y el impacto de los aumentos tarifarios en los usuarios. La nueva normativa introduce un sistema de incrementos tarifarios progresivos. Específicamente, entre enero y abril de 2026, el aumento mensual no excederá el 4%, mientras que desde mayo hasta agosto, el límite se reducirá al 3% mensual.

Esta gradualidad, según explicaron desde el ERAS, tiene como objetivo principal atenuar el impacto del ajuste del coeficiente K sobre los usuarios. El coeficiente K es un factor que se utiliza para ajustar las tarifas en función de variables macroeconómicas, como la inflación y la devaluación. Al moderar el ritmo de los aumentos, se busca amortiguar el efecto tarifario en el marco del proceso de recomposición iniciado en 2024.

Este mecanismo de actualización automática, vinculado a indicadores económicos clave, fue diseñado para asegurar el equilibrio financiero de la concesión sin depender de subsidios del Tesoro Nacional. La decisión del gobierno se produce tras las advertencias de AySA sobre un significativo atraso tarifario acumulado. La empresa argumenta que este retraso ha impedido la realización de inversiones necesarias para mantener y mejorar la infraestructura de agua y saneamiento, y ha obligado a recurrir a financiamiento externo.

AySA estimó una pérdida de ingresos superior a los 95.000 millones de pesos como consecuencia de este atraso. Ante este panorama, el ERAS ha dispuesto un mayor control sobre la situación económica de la concesionaria, exigiendo la presentación de informes detallados sobre su desempeño financiero durante los primeros y segundos trimestres de 2026. Estos informes serán analizados para evaluar la efectividad del nuevo esquema tarifario y realizar los ajustes necesarios.

Además de los controles económicos, la resolución también enfatiza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. El ERAS ha solicitado a AySA que presente un estudio exhaustivo que detalle los objetivos alcanzados y aquellos que se propone alcanzar en el proceso de convergencia tarifaria. Este estudio deberá incluir información sobre las inversiones realizadas, la mejora de la eficiencia operativa y el impacto de los aumentos tarifarios en los usuarios.

La normativa también ratifica la continuidad de la Tarifa Social, un programa destinado a proteger a los usuarios más vulnerables de los efectos de los aumentos tarifarios. Esta tarifa social ofrece descuentos significativos en las facturas de agua y cloacas a aquellos hogares que cumplen con ciertos requisitos de ingresos y vulnerabilidad social.

El gobierno ha reafirmado su compromiso de garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, y la Tarifa Social es una herramienta fundamental para lograr este objetivo. La implementación de este nuevo esquema tarifario representa un desafío importante para todas las partes involucradas. AySA deberá demostrar su capacidad para gestionar eficientemente los recursos y realizar las inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio.

El ERAS deberá supervisar de cerca la evolución de la situación y garantizar que los aumentos tarifarios sean justos y transparentes. Y los usuarios deberán adaptarse a los nuevos precios y adoptar prácticas de consumo responsable para contribuir a la sostenibilidad del sistema. En definitiva, la redefinición del mecanismo de actualización de tarifas es un paso necesario para asegurar el futuro del servicio de agua potable y cloacas en el área metropolitana





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