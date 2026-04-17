Nuevo escándalo de viajes: Adorni, en la mira por escapada de invierno a Bariloche

Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, enfrenta nuevas críticas tras revelarse un lujoso viaje familiar a Bariloche en pleno invierno, sumándose a polémicas anteriores sobre sus vacaciones en Punta del Este y Aruba. La Justicia investiga el origen de los fondos, mientras el funcionario defiende sus gastos y el gobierno busca desmarcarse.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras revelarse un nuevo viaje familiar. Esta vez, el destino elegido fue el lujoso Hotel Llao Llao en Bariloche , donde disfrutó de la nieve entre el 20 y el 24 de junio de 2025, según se conoció en las últimas horas. Este episodio se suma a otros viajes que han generado cuestionamientos sobre la procedencia de los fondos utilizados por el funcionario.

Meses atrás, Adorni había defendido su vuelo privado a Punta del Este, calificándolo como los únicos cuatro días de vacaciones tomados en un año y medio. Posteriormente, surgió la información sobre una estancia todo incluido en el Caribe, y ahora se suma esta escapada invernal a la Patagonia argentina. Las autoridades judiciales han ordenado el levantamiento del secreto bancario y fiscal del Jefe de Gabinete para investigar el origen del dinero empleado en estas salidas.

La información sobre el viaje a Bariloche se da en un contexto de creciente escrutinio público sobre las finanzas de Adorni. Las declaraciones previas del funcionario, donde afirmó haber tomado solo cuatro días de vacaciones y que los gastos correspondían a sus ingresos familiares, ahora son puestas en duda ante la acumulación de estos reportes. Durante una entrevista con Luis Majul, Adorni detalló que el viaje a Punta del Este, que costó alrededor de 3.800 dólares, provino de sus ingresos familiares y que sería cotejado en su declaración jurada. Ante la insistencia del periodista sobre la desproporción del gasto con su patrimonio, Adorni respondió que no existían inconsistencias y que, considerando el tiempo que le había restado a sus hijos, no era nada desproporcionado. Incluso justificó el costo del vuelo privado argumentando que no había una diferencia significativa con el precio de un pasaje de aerolínea.

Paralelamente, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a las denuncias contra Manuel Adorni, calificándolas de un acribillamiento mediático. Francos defendió el periodismo profesional y crítico como un pilar de la democracia, sugiriendo que estas críticas molestan a quienes se consideran dueños de la verdad. La confirmación judicial sobre el caso de Aruba se conoció esta semana, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación busca determinar si los gastos del funcionario público se corresponden con sus ingresos declarados. La Justicia ha solicitado información sobre sus cuentas bancarias y declaraciones fiscales para rastrear la procedencia de los fondos utilizados.

La situación ha generado repercusiones políticas. Incluso figuras cercanas al gobierno, como Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, han llegado a pedir la renuncia de Adorni. Internamente, se observa una marcada distancia del PRO respecto a Manuel Adorni, con críticas que apuntan a su accionar y una estrategia en Diputados de abstenerse de defenderlo o atacarlo directamente. La acumulación de estos viajes y las investigaciones judiciales plantean un escenario complejo para el Jefe de Gabinete y para la imagen del gobierno en cuanto a la transparencia y el uso de recursos públicos. La investigación judicial avanza, buscando arrojar luz sobre la sustentabilidad financiera de estos viajes y las posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del funcionario. La opinión pública se mantiene atenta a los desarrollos, mientras que el debate sobre la ética en la función pública se intensifica.





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