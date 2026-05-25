Nuevo descanso extendido en mayo y fin de semana largo en junio

El calendario nacional suma otro descanso extendido tras el 25 de mayo. La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado: junio tendrá un feriado trasladable que permitirá cortar la rutina con un fin de semana largo de tres días. Además, todavía quedan varios descansos extendidos en el calendario nacional 2026., pero este año se traslada al lunes anterior. Por eso, dará lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.Junio tendrá dos feriados nacionales. El primero será el lunes 15, por Martín Miguel de Güemes, y permitirá un descanso extendido.. Al caer sábado y tratarse de un feriado inamovible, no se traslada a otro día.En lo que resta del año todavía quedan varios fines de semana largos para organizar una escapada, descansar o hacer planes en familia.

Tras el 25 de Mayo, el calendario suma otro descanso extendido . La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado: junio tendrá un feriado trasladable que permitirá cortar la rutina con un fin de semana largo de tres días.

Además, todavía quedan varios descansos extendidos en el calendario nacional 2026. , pero este año se traslada al lunes anterior. Por eso, dará lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio. Junio tendrá dos feriados nacionales.

El primero será el lunes 15, por Martín Miguel de Güemes, y permitirá un descanso extendido.. Al caer sábado y tratarse de un feriado inamovible, no se traslada a otro día. En lo que resta del año todavía quedan varios fines de semana largos para organizar una escapada, descansar o hacer planes en familia. Del jueves 9 al domingo 12 de julio: Día de la Independencia y día no laborable con fines turísticos.

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: día no laborable turístico e Inmaculada Concepción. Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. El próximo feriado nacional será en junio y dará lugar a un nuevo fin de semana largo.

Foto: archivo. En los feriados nacionales, el descanso es obligatorio. Si una persona trabaja, debe cobrar el doble de una jornada habitual, de acuerdo con laEn cambio, en los días no laborables la decisión queda en manos del empleador. Si se trabaja, se cobra como un día normal, sin pago extra





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